Smiley a rămas pieton pentru trei luni. Îndrăgitul artist s-a ales cu permisul suspendat după ce a depășit limita de viteză. Antrenorul de la „Vocea României” a făcut primele declarații despre ceea ce s-a întâmplat atunci când a fost oprit de agenţii de la Poliţia Rutieră.

Smiley, pe numele real Tiberiu Andrei Maria, a rămas fără carnetul de conducere pentru 90 de zile. Cântărețul ce a fost prins de poliție cu 50 km/h în plus față de viteza maximă legală pentru sectorul de drum pe care se afla! El era între Agighiol și Tulcea. Nu este însă prima dată când artistul rămâne fără permis. Asta deoarece în 2014 a fost prins conducând cu 177 km/h. Și atunci a fost amendat cu câteva sute de lei, iar carnetul de conducere i-a fost reţinut pentru 90 de zile. În 2017 a fost implicat şi într-un accident în apropierea Capitalei, când maşina sa a ieşit de pe şosea şi s-a oprit într-un copac.

„Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce va îndemn pe toți să faceți pentru siguranță, normalitatea și liniștea noastră a tuturor” , a transmis Smiley.