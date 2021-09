Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România.

Ea a copilărit în satul Porumbacu de Sus din judeţul Sibiu, iar recent, în emisiunea lui Cătălin Măruţă de la PRO TV, Andreea Esca a rememorat o întâmplare din tinereţe, care i-a adus şi o bătaie zdravănă din partea părinţilor.

Totul a început cu doi veri veniţi în vizită din Germania şi a continuat cu o baie în râul Olt, care s-ar fi putut încheia tragic.

Atunci aveai o pereche de adidași , dacă îi aveai, o viață! Era ceva extraordinar. Am zis, ca să-mi salvez adidașii, eram mică, să-i scot, mi-am scos și treningul și nu știu ce mai aveam și le-am aruncat de partea cealaltă a râului, ca să le recuperez după. Bineînțeles că nu am avut forță să arunc pe partea cealaltă a râului și s-au dus toate în apă.

Tatăl prezentatoarei de la PRO TV, Dumitru Esca, în vârstă de 82 de ani, a confirmat şi el că fiica sa a fost un copil neastâmpărat: „Avea o gașcă aici în sat, veneau pe la 2 acasă, chiar dacă aveau 12, 13 ani. O lăsam în pace. Aveau de umblat, de furat cartofi, roșii de pe câmp.”

Cariera de jurnalist nu era cea pe care domnul Titi, aşa cum îi spun prietenii, şi-ar fi dorit-o iniţial pentru Andreea Esca, potrivit lamaruta.protv.ro.

„Ei, am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE». Și s-a dus!

S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de Jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o.”