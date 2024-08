În urmă cu aproximativ o săptămână, Andreea Esca a oferit o opinie sinceră despre Andreea Berecleanu în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, „Sosurile picante”.

În timpul interviului, Esca a fost provocată de o întrebare dificilă: „Să presupunem că ar trebui să acorzi unei vedete din România premiul Zmeura de Aur pentru cea mai lipsită de umor vedetă. Cui i-ai acorda premiul?”.

Răspunsul său a generat discuții și întrebări legate de posibile conflicte.

„Andreea Berecleanu. Are foarte multe calități, dar nu cred că are umor. Am zis. Gata. Ce să fac? Sunt oameni care n-au umor și au alte calități. Poate nu are același tip de umor ca mine”, a declarat Andreea Esca.