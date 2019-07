Liviu Dragnea este în stare de șoc. Aflat în pușcărie, fostul lider PSD a primit o veste cruntă. Omul pe care l-a exclus din partid și pe care voia să-l scoată din viața politică a dat lovitura. Tocmai a fost înregimentat de către PNL.

Este vorba despre primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț, cel care intrase într-un război total cu Dragnea și a plătit cu locul în PSD pentru faptul că l-a criticat la scenă deschisă pe fostul șef PSD ajuns în pușcărie.

Vladimir Petruţ s-a înscris în PNL, după ce a activat mai mulţi ani în PSD Maramureş, fiind exclus în urmă cu mai mult timp pentru că solicita insistent demisia fostului lider social-democrat Liviu Dragnea.

Adeziunea la PNL a fost semnată vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, la care a participat şi preşedintele filialei locale, Ionel Bogdan.

Primarul oraşului Cavnic, Vladimir Petruţ, a declarată că prin venirea sa în PNL, speră să contribuie la eficienţa echipei liberale. „De când am intrat în politică şi administraţia publică, am spus lucrurilor pe nume, iar Partidul Naţional Liberal este partidul potrivit pentru mine. În cealaltă zonă nu m-am regăsit aşa cum eu credeam, pentru că principiile şi valorile care trebuie să primeze, din păcate, uneori, sunt călcate în picioare”, a spus Vladimir Petruţ.

Acesta a subliniat că prin trecerea sa în PNL nu va pierde funcţia de primar. „Nu este cazul să fie speculaţii că voi pierde calitatea de primar că am trecut în PNL, pentru că am fost exclus în luna martie din PSD, ştiţi foarte clar. Nu cred că am fost la mai mult de patru şedinţe de când am fost ales, pentru că nu m-am regăsit şi nu a fost echipa potrivită (…). Sper să putem schimba ceva şi în judeţul Maramureş”, a mai declarat Vladimir Petruţ.

Edilul vrea ca în cel mai scurt timp să facă una dintre cele mai bune organizaţii liberale urbane din judeţ.

În context, preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan, a spus că filiala din Maramureş este deschisă oamenilor care doresc să se implice eficient în politică şi administraţia locală. „Partidul Naţional Liberal are uşile deschise, Partidul Naţional Liberal primeşte şi va primi oameni oneşti, oameni care vor să schimbe viaţa oamenilor în bine. Iar acest lucru s-a văzut încă de la începutul mandatului pe care Biroul Politic Judeţean îl are din 2017 încoace (…). Am primit în partid peste 1.500 de membri noi în această perioadă şi sunt ferm convins că după venirea domnului primar Vladimir Petruţ şi alţi oameni oneşti vor participa la viaţa politică activă şi vor veni alături de noi şi alţi tineri, alţi oameni care doresc să schimbe viaţa maramureşenilor în bine”, a afirmat Ionel Bogdan.

