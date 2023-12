Ligia Deca, raport pe final de an în fruntea Ministerului Educaţiei: „Cea mai provocatoare perioadă a vieții mele”

Ligia Deca a prezentat raportul de activitate la Ministerul Educaţiei. Sâmbătă, 30 decembrie, Ligia Deca a prezentat raportul pentru perioada octombrie 2022 – decembrie 2023. Demnitarul vorbeşte despre „cea mai provocatoare perioadă a vieții” sale.

Ministrul Educației a exprimat recunoștința față de cei care au contribuit la succesul său din acest an printr-o postare pe o rețea socială. Pe final de 2023, Ligia Deca a detaliat realizările sale la Ministerul Educației.

„Am publicat sinteza activității din cea mai provocatoare perioadă a vieții mele, într-un exercițiu de transparență ce pune la un loc munca mea și a echipei de la Ministerul Educației, pe care am onoarea să o coordonez din octombrie 2022”, a transmis ministrul.

Ligia Deca a subliniat cât de importante sunt pentru ea munca în echipă, dar şi critica constructivă. A înţeles cu adevărat valoarea acestora de când se află în fruntea Ministerului Educaţiei.

Ministrul spune că a înţeles şi valoarea oamenilor care se dedică celui mai mare sistem public din România. Demnitarul le-a mulţumit acestora, pentru că ei fac cu adevărat lucrurile să se întâmple în acest sistem.

„Am înțeles mai bine, în acest răstimp, valoarea muncii în echipă, a criticii constructive și a oamenilor care se dedică celui mai mare sistem public din România. Le sunt profund recunoscătoare tuturor celor care fac lucrurile să se întâmple, celor care nu obosesc să muncească pentru binele copiilor și celor care continuă să vadă binele pe care ne străduim să-l facem și să creadă în el”, a scris Ligia Deca pe pagina sa de socializare.

Principalele realizări din raportul de activitate de la Ministerul Educaţiei

Revenind la raportul său de final de an, ministrul a indicat că acesta are scopul de a clarifica ceea ce echipa de la Ministerul Educaţiei a reuşit să facă în mai bine de un an. Deca a subliniat că totul este un exerciţiu de transparenţă, subliniind că îşi doreşte reconstrucţia comunicării instituţionale.

„Fiecare dintre cei care au contribuit la finalizarea, adoptarea şi implementarea legilor educaţiei, la lansarea apelurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, prin care cel mai mare val de finanţări din istoria recentă va ajunge în şcoli, la gestionarea cu solidaritate a grevei personalului din învăţământ, încheiată cu majorări salariale substanţiale, sau la gestionarea multiplelor procese critice în educaţie are respectul şi recunoştinţa mea. Această sinteză a activităţii este un exerciţiu de transparenţă, în linie cu strategia generală de a face mai vizibile toate acţiunile Ministerului Educaţiei, prin reconstrucţia comunicării instituţionale”, mai afirmă ministrul Educaţiei.

În 2024, Educaţia va dispune de un buget record, de peste 74 de miliarde de lei, echivalentul a 4,3 % din PIB.

Bugetul de stat este principala sursă de finanţare pentru învăţământ, căreia i se adaugă sume defalcate din TVA prin bugetele locale, venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi bugetele locale din venituri proprii.

Printre realizările sale, Ligia Deca a indicat adoptarea legilor Educaţiei, lansarea a 13 apeluri pentru depunerea de proiecte cu finanţare din PNRR şi crearea mecanismelor pentru alte 4, care duc spre contractarea şi angajarea în absorbţie a 3,3 miliarde de euro, precum şi încheierea a peste 4.000 de contracte în acest sens.

Au crescut salariile cadrelor didactice şi ale directorilor de şcoli, s-a majorat cu 1.200 numărul de posturi de consilieri şcolari, s-a suplimentat cu 3.000 de posturi în învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2023-2024, dar a fost semnat şi Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel de sector.

Ligia Deca a mai indicat şi următoarele realizări: