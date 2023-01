Ministrul Muncii și Solidarității Sociale a fost prezent joi seara la România TV, acolo unde a scos la iveală că indemnizațiile sociale urmează să fie majorate. De asemenea, Marius Budăi a mai spus și când ar urma să aibă loc această creștere.

Potrivit oficialului român, această majorare se va face cu rata inflației, motiv pentru care va fi implementată la finalul primului trimestru al acestui an. Tot atunci vor apărea și primele date referitoare la inflația în 2023.

„Este vorba de acele beneficii sociale care se raporteaza la indicatorul social de referinta, care va fi majorat cu rata inflatiei, care va fi cunoscuta la sfarsitul trimestrului 1. Vorbim aici in primul rand de indemnizatia de somaj, alocatia lunara de plasament, alocatia pentru sustinerea familiilor, nivelul minim al indenizatiei pentru cresterea copilului. In urma aplicarii noii valori, se modifica baza de calcul si acestea vor creste.”, a declarat Marius Budăi.

Negocieri cu privire la implementarea cerințelor PNRR în noile legi ale pensiilor

Ministrul Muncii a mai vorbit și despre implementarea cerințelor PNRR în noile legi ale pensiilor, subliniind că vor exista negocieri cu organismele financiare internaționale.

„Am avut o lege 127 pe care nici acum nu o înțeleg de ce unii au pus-o sub paranteze si sa o treaca in PNRR. Aveam o lege si daca aplicam lucrurile erau rezultate. Asta este situatia, trebuie sa mergem pe acest drum, am scris si in programul de guvernare. Pornim de la lege, pentru ca si specialistii au spus ca legea este buna.

Dupa ce voi avea agreate principiile de baza, o sa chem sindicatele la discuții, am promis public. Pentru ca asta trebuia facut si la crearea PNRR, numai ca atunci nu s-a discutat cu partenerii sociali, cu sindicatele, cu patronatele, cu opinia publica, cu partidele. Daca s-a facut atunci aceasta greseala, nu vreau sa o facem din nou si noi, PSD, nu o s-o facem si avem sustinere in coalitie.”, a mai spus Budăi.

Calculul pensiilor va lua în considerare și anumite sporuri

Nu în ultimul rând, Marius Budăi a mai spus că la calculul pensiilor vor fi luate în considerare anumite sporuri, dar doar dacă ele au avut un caracter permanent și dacă au fost taxate.

„Tot ce a fost cu plata contributiilor speciale vor fi luate in calcul. Sunt anumite discutii pe anumite sporuri care nu au avut caracter permanent. Toate aceste lucruri sunt acum in studiu si vom anunta clar si la obiect ce vom implementa.

Multe lucruri sunt aici de clarificat si eu nu sunt de acord cu expresia asistat social. Nu este nimeni in sistemul de pensii daca are minimul de stadiu de munca. Este vorba de o decizie a CCR care vorbeste despre cei care se inscriu la pensie de invaliditate ca nu mai este nevoie de stagiul minim.

Stiti foarte bine ca am indemnat cetatenii sa nu se mai conformeze cu 2 lei pe hartie si 5 lei in mana, pentru ca contributia atunci se plateste la cei 2 lei pe hartie”, spune Marius Budăi.