Camera Deputaților a aprobat miercuri o lege propusă de Alina Gorghiu, președinta Comisiei „România fără violență domestică”. Legea spune că victimele violenței domestice nu mai trebuie să plătească taxa de timbru atunci când cer divorțul sau împărțirea bunurilor.

Alina Gorghiu a explicat că, de multe ori, lipsa banilor le împiedică pe femei să se desprindă de agresor. De multe ori, victimele nu rămân lângă agresor din frică, ci pentru că nu au resurse financiare. Taxele, lipsa unui venit stabil și dependența economică sunt obstacole serioase, a spus ea.

„De prea multe ori, victimele rămân captive nu din lipsă de curaj, ci din lipsă de resurse. Taxele, lipsa unui venit stabil, dependența economică – toate acestea devin obstacole în calea unei decizii vitale”, a precizat Gorghiu.

Legea face parte dintr-un plan mai amplu prin care statul vrea să ajute victimele violenței domestice să fie independente și în siguranță. Printre măsuri se numără: o subvenție de 2.250 lei pe lună pentru angajatorii care oferă un loc de muncă unei victime, păstrându-se confidențialitatea, ajutor pentru plata chiriei, oferit de autoritățile locale, ca victimele să poată pleca de lângă agresor și să se integreze din nou în comunitate (de exemplu, în Cluj-Napoca sprijinul poate ajunge la 1.500 lei pe lună) și vouchere de 2.000 lei pentru mamele cu nou-născuți din medii vulnerabile, inclusiv pentru cele care au trecut prin violență domestică.

Gorghiu a spus că, în medie, o femeie se întoarce de 7–8 ori la agresor înainte de a reuși să plece definitiv. În opinia ei, statul trebuie să intervină înainte de tragedie, nu după.

„E o lege despre demnitate, acces la justiție și dreptul la siguranță. Prin votul de azi, vocea victimelor violenței domestice a fost auzită – și transformată în lege”, a declarat Gorghiu.

Legea aprobată modifică articolul 29 din OUG nr. 80/2013, adăugând o regulă clară pentru victimele violenței, așa cum sunt definite în Legea nr. 211/2004 privind protecția victimelor infracțiunilor.

Măsura a primit toate avizele pozitive, inclusiv de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social, și a fost sprijinită de Comisia juridică și de Comisia pentru combaterea violenței domestice.

Legea nr. 211/2004 se referă la protecția victimelor infracțiunilor, reglementând informarea, sprijinirea și protecția lor. De-a lungul anilor, a fost modificată de mai multe ori, inclusiv prin Legea nr. 272/2024, care a adus completări privind dreptul victimelor de a fi informate despre punerea în libertate a inculpatului.