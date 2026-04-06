Raiffeisen Bank a prezentat rezultatele unui studiu realizat împreună cu Frappe Digital, care analizează comportamentul și obiceiurile românilor din diaspora.

Potrivit datelor, aproximativ 6 din 10 români din diaspora locuiesc în străinătate de peste 8 ani, însă continuă să mențină o legătură puternică cu România. Majoritatea revin în țară o dată sau de două ori pe an, în timp ce doar 15% ajung mai des, la fiecare 2–3 luni, iar vizitele lunare sunt rare.

Motivația principală pentru revenirea în țară este familia. Aproximativ 60% dintre respondenți vin pentru a-și vizita părinții, partenerii sau copiii. Alte motive menționate sunt relaxarea, în cazul a 43% dintre participanți, rezolvarea unor probleme administrative pentru 36% și participarea la evenimente sociale, precum nunți sau botezuri, pentru aproximativ o treime.

Datele arată și o sezonalitate clară a vizitelor. Cei mai mulți români aleg să vină în luna august, iar aproximativ 30% revin în decembrie, perioade corelate cu vacanțele și sărbătorile.

Studiul indică faptul că 62% dintre români vin în țară cu avionul, în timp ce 28% folosesc autoturismul personal. După sosire, mulți sunt preluați de familie sau prieteni ori folosesc transportul public.

Vizitele sunt planificate în avans. Aproximativ 29% dintre participanți își organizează călătoria cu 1–3 luni înainte, iar 25% cu 3–6 luni în avans, în paralel cu achiziția biletelor.

În ceea ce privește banii, 4 din 10 români își păstrează economiile în conturi în valută, 16% retrag numerar în valută, iar 15% transferă sume în conturi deschise în România. Majoritatea nu stabilesc un buget fix pentru cheltuielile din țară, însă suma depășește de regulă 1.000 de euro.

Cei mai mulți bani sunt cheltuiți pe cumpărături zilnice, în cazul a 48% dintre respondenți. Aproximativ 40% alocă sume pentru ieșiri în oraș, iar o treime pentru cadouri destinate familiei și prietenilor.

Pentru plăți, 53% folosesc carduri bancare, în timp ce o parte continuă să utilizeze numerar în lei. O proporție de 20% plătește cu carduri emise de bănci din țara de rezidență, iar 12% folosesc carduri ale băncilor din România.

Reprezentanții Raiffeisen Bank au transmis că obiectivul cercetării a fost înțelegerea modului în care românii din diaspora își gestionează relația cu România, inclusiv din punct de vedere financiar.

Mihail Ion, vicepreședinte Retail și membru al Directoratului, a explicat că banca urmărește să simplifice relația financiară a acestora cu țara, printr-un pachet bancar digital, sigur și ușor de utilizat.

„Prin această cercetare ne-am propus să înțelegem mai bine legătura românilor din Diaspora cu acasă: cum își planifică vizitele în România, cum își gestionează banii și care sunt principalele emoții și nevoi asociate revenirii în țară. Pe baza acestor observații, lansăm o ofertă menită să facă mai simplă și mai avantajoasă relația financiară a românilor din Diaspora cu România: un pachet bancar 100% digital, sigur și ușor de folosit”, declară Mihail Ion.

Contul curent diaspora urmează să fie disponibil începând cu luna iunie 2026. În perioada 6 aprilie – 31 mai 2026, românii din diaspora se pot înscrie pe platforma dedicată pentru a fi anunțați la lansare.

Banca a anunțat și o ofertă pentru primii clienți. Primele 30.000 de persoane care deschid acest cont în luna iunie 2026 pot obține bonusuri totale de până la 500 de euro, echivalent în lei. Oferta include un bonus inițial pentru deschiderea contului și sume suplimentare în cazul în care sunt aduși și alți clienți.