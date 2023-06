Cancerul de sân este cel mai des întâlnit tip de cancer în rândul femeilor din România. De aceea, este foarte important ca pacientele să meargă la controale medicale periodice chiar și în absența unor semne și simptome. Astfel, prin controale regulate și investigații medicale specifice, indicate de un medic specializat în obstetrică-ginecologie sau de un expert în senologie, cancerul mamar poate fi depistat precoce, iar șansele de vindecare ale pacientelor cresc cu până la 85%.

Gabriela a avut o experiență similară. În martie 2017, acum câțiva ani, după autopalpare, Gabriela a detectat o formațiune solidă în sânul drept. S-a programat de urgență la medic, iar după mai multe investigații, a fost diagnosticată cu cancer la sân. Încă din primele minute după aflarea rezultatului, Gabriela a început lupta împotriva acestei boli.

„Lacrima nu te rezolvă, tu trebuie să mergi la doctor! Este o boală ca oricare boală, este necruțătoare, dar numai dacă nu te duci la timp la medic”, își amintește pacienta despre momentul aflării diagnosticului.

Șansa Gabrielei a fost că a reușit să fie diagnosticată din timp, la Spitalul Cinic SANADOR, apoi a fost operată de Dr. Bogdan Marțian, șeful Secției Chirurgie Generală din Spitalul Clinic SANADOR, iar acum urmează un tratament hormonal, fiind monitorizată de Dr. Eniko-Reka Fejer, medic primar oncologie la Centrul Oncologic SANADOR. Lupta cu această boală nu este ușoară, însă dincolo de tratamentele moderne și de medicii dedicați, au contat și optimismul și dorința de a merge mai departe a pacientei.

„La SANADOR, prima dată am fost la control la domnul Dr. Bogdan Marțian, care mi-a spus că am un pui de cancer. M-a operat și apoi am fost transferată la doamna Dr. Eniko-Reka Fejer, care nu m-a primit cu frică, să-mi fie mie frică de ea că este doctor. Și, din acel moment, vin la SANADOR la controale din trei în trei luni, și tot ce-mi spune dânsa să fac, pentru mine este literă de lege”, explică Gabriela.

O astfel de atitudine optimistă este esențială în lupta cu cancerul și pentru reușita tratamentului. Inclusiv medicii recunosc și recomandă femeilor care sunt diagnosticate cu cancer să nu își piardă speranța. O spune și Gabriela care a trecut prin această experiență: „Dacă tu nu vrei să te tratezi, medicii nu au ce să-ți facă!”.

Încă de la bun început, Gabriela a crezut în forța ei interioară, în puterea ei de a trece cu bine peste diagnosticul primit. Și, cu ajutorul profesioniștilor de la SANADOR, a învins.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacientele au acces la servicii medicale de prevenție, diagnostic avansat, tratament multimodal și personalizat, dar și de monitorizare pe termen lung pentru cancerul de sân.

De asemenea, la SANADOR se efectuează mamografii digitale 3D cu ajutorul unuia dintre cele mai performante aparate pentru depistarea cancerului mamar: Selenia Dimension 3D Hologic. Această tehnologie utilizează imagistica digitală directă, permițând o vizualizare instantanee a proiecțiilor, a imaginii 2D și a imaginii recompuse 3D a sânului. Mamografia digitală cu tomosinteză obține rezultate net superioare față de mamografia convențională în detectarea cazurilor de cancer de sân, reducând riscul de rezultate fals pozitive.