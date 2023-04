Informațiile publicate în presa internațională arată că un poliţist care a colaborat cu autorităţile ruse a fost asasinat joi cu un dispozitiv exploziv, la Melitopol, unul dintre principalele oraşe situate în zonele ocupate de ruşi în sudul Ucrainei.

Filiala Ministerului rus de Interne în regiunea ucraineană Zaporojie, a cărei anexare a fost revendicată de către Rusia în septembrie, a transmis că o explozie a avut loc joi, în faţa unui bloc, conform afp.com

Doi poliţişti au fost răniţi şi spitalizaţi, iar unul dintre ei a murit ulterior la spital, arată informațiile publicate de ruși, care au difuzat o înregistrare video în care apare o furgonetă şi o maşină avariată de explozie.

La rândul său, primarul în exil al Melitopolului, Ivan Fedorov, a anunţat într-o postare pe Telegram că bărbatul asasinat este un „colaborator”.

Ivan Fedorov a transmis că este vorba despre Oleksandr Mişcenko, un fost comandat al poliţiei unei localităţi situate în apropiere de Melitopol, care „nu a trecut doar el însuşi de partea inamicului, ci şi-a convins colegii să devină trădători”, potrivit sursei menționate.

Amintim că oraşul Melitopol, cu o populaţie de aproximativ 150.000 de locutiori înainte de război, a fost cucerit la puţin timp după invazia rusă, la sfârşitul lui februarie 2022, şi se află la 65 de kilometri în spatele liniei frontului, mai la nord.

Totodată, regiunea Zaporojie este una dintre cele patru regiuni ucrainene, alături de Doneţk şi Lugansk în est şi Herson, în sud, a căror anexare a fost revendicată de Rusia în 2022, în pofida faptului că armata rusă nu le controlează în întregime.

Sursa menționată notează că mai mulţi oficiali ucraineni cu legături cu Rusia au fost asasinaţi, în 2022, în atacuri în zone ucrainene ocupate.

Policeman die due to #explosion in #Melitopol — #Ukraine plans his murder for a long time

An improvised explosive device was stuffed with striking elements and installed under the curb. 2 floors were damaged. Also, fragments damaged a car parked nearby. #Russia #TerrorAttack pic.twitter.com/gneItQSwCB

— Readovka World (@ReadovkaWorld) April 27, 2023