Joi, 27 aprilie 2023, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a vorbit despre convorbirea telefonică dintre președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, reamintind faptul că Rusia este gata să salute „orice ar putea grăbi sfârşitul conflictului din Ucraina”.

Acesta a precizat, totodată, că Guvernul de la Moscova cunoaşte contextul în care au avut loc discuţiile dintre Xi Jinping şi Volodimir Zelenski, fiind binecunoscute poziţiile celor doi lideri de stat în legătură cu războiul din Ucraina.

„Suntem gata să salutăm orice ar putea grăbi sfârşitul conflictului din Ucraina şi realizarea de către Rusia a tuturor obiectivelor pe care şi le-a stabilit.

În ceea ce priveşte faptul că au comunicat – aceasta este o chestiune suverană pentru fiecare dintre aceste ţări şi o chestiune care ţine de dialogul lor bilateral”, a declarat, joi, Dmitri Peskov, potrivit agenției ruse de presă TASS.

De altfel, Dmitri Peskov a clarificat faptul că Xi Jinping și Vladimir Putin nu au discutat vreodată despre o eventuală revenire a Ucrainei la graniţele sale din 1991.

„Nu a existat nicio discuţie în acest sens”, a explicat oficialul rus.

Potrivit spuselor sale, momentan, nu sunt planificate noi contacte între Vladimir Putin şi Xi Jinping în viitorul apropiat.

Declarațiile sale au fost făcute la o zi distanță după ce Volodimir Zelenski și Xi Jinping au avut o convorbire telefonică pentru prima dată de la începutul războiul din Ucraina.

„Am avut o convorbire tefelonică lungă și semnificativ cu Președintele Xi Jinping. Cred că acest apel, precum și numirea ambasadorului Ucrainei în China, vor da un impuls puternic dezvoltării relațiilor noastre bilaterale”, a scris, miercuri, Volodimir Zelenski pe contul său de Twitter.

