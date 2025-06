Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a anunțat că Statele Unite și China au ajuns la un acord complet, care ar urma să asigure SUA furnizarea de magneți și metale rare esențiale pentru tehnologie.

El a menționat că Beijingul va livra aceste resurse „dinainte”, adică în avans, iar în schimb, Statele Unite vor garanta accesul studenților chinezi în colegiile și universitățile americane.

Trump a subliniat că acest aspect a fost mereu „în regulă” din punctul său de vedere și a afirmat că „relația este excelentă”, în ciuda faptului că SUA impune în prezent tarife de 55%, comparativ cu cele 10% aplicate de China. El a adăugat că el și președintele Xi vor colabora strâns pentru a deschide mai mult China comerțului american, considerând acest lucru un „mare succes” pentru ambele părți.

„Acordul nostru cu China este finalizat, sub rezerva aprobării finale din partea președintelui Xi și a mea. Magneti compleți și toate elementele rare necesare vor fi furnizate, dinainte, de China. La rândul nostru, vom oferi Chinei ce am convenit, inclusiv accesul studenților chinezi în colegiile și universitățile noastre (ceea ce mereu a fost în regulă pentru mine!). Noi impunem tarife totale de 55%, China are 10%. Relația este excelentă!”, anunţă pe reţeaua Truth Social şeful statului american.

„Adăugând la comunicatul privind China, președintele Xi și cu mine vom colabora îndeaproape pentru a deschide China comerțului american. Acesta ar fi un mare SUCCES pentru ambele țări!”, a mai spus Donald Trump.