Mesajul dureros pe care polițistul l-a transmis

Un poliţist din Braşov a postat pe Facebook mesajul pe care l-a primit de la un coleg din ţară, care a intervenit la un accident rutier.

Acest polițist a intervenit la un accident rutier în care o fetiţă de 10 ani a murit. În acel moment a fost foarte afectat, căci are și el doi copii acasă, iar în acele clipe s-a pus în postura acelor părinți. Oamenii și-au pierdut fetița la o vârstă fragedă din cauza neatenției din trafic.

Din păcate, la noi în țară au avut loc foarte multe accidente care s-au sfârșit cu decese sau răniri grave.

Polițistul este cuprins de durere și numai rezistă să vadă astfel de accidente și sfârșituri tragice.

”Băi, oameni buni, eu nu mai pot! Am ajuns acasă, după serviciu, şi-am plâns. Am plâns ca un copil. Nu sunt aşa de fel, dar mă confesez vouă, căci nu mai pot. Am aşteptat alături de părinţi să se trezească din comă, dar nu s-a întâmplat. Sunt tată a doi copii şi-am plâns pentru un copil pe care nici măcar nu-l cunoşteam. M-am văzut, din poliţist, şoferul acelei maşini avariate şi m-am gândit la ai mei”, a scris polițistul.

”În fiecare zi mor copii accidentaţi din vina noastră, a adulţilor”

”Nu este aleasă o zi, o oră sau un moment anume. Pur şi simplu, prin neglijenţa noastră facem să se întâmple (…) Acum, în drumul vostru către mare, veţi mai zări o cruce. Ştiu sigur că nu veţi opri pentru a vedea ce scrie, de aceea vă spun că o fetiţă, de 10 ani, a văzut pentru ultima oară în scurta-i viaţă un lan de rapiţă înflorit”, a adăugat poliţistul.

Despre acțiunea Speed, destinată verificării respectării regimului legal de viteză

,,În perioada 17–23 aprilie 2023, conform Programului Operaţiunilor Europene 2023 al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), va fi desfăşurată acţiunea Speed, destinată verificării respectării regimului legal de viteză şi prevenirii evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă.

La data de 21 aprilie 2023, în cadrul aceluiaşi program, va avea loc operaţiunea Speed Marathon, în cadrul căreia toţi poliţiştii rutieri vor acţiona cu prioritate pentru depistarea celor care depăşesc viteza legală, folosind toate echipamentele de supraveghere a traficului rutier şi măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor din dotarea Poliţiei Române”, transmite IGPR.

În urma acestor accidente rutiere de la începutul acetui an, 81 de persoane au decedat şi 145 au fost grav rănite. ,,Astfel, 19,2% din totalul accidentelor grave a avut viteza drept cauză generatoare”, au precizat poliţiştii.