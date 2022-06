Vineri, 17 iunie, un poliţist din coloana oficială a președintelui Klaus Iohannis a fost implicat într-un accident în misiune, motiv pentru care a rămas fără permis timp de 60 de zile. Acesta pregătea drumul pentru coloana oficială a lui Iohannis și a lovit în plin o maşină care ieşea dintr-o curte din Sectorul 2 al Bucureștiului. Acesta avea girofarul pornit, dar sirena autospecialei de poliție nu funcționa.

Polițist din coloana oficială a lui Klaus Iohannis, implicat într-un accident auto

Incidentul cu polițistul din coloana oficială a lui Iohannis, implicat într-un accident în misiune, a avut loc in zona Spitalului Floreasca, din Capitală. Organul de poliție se îndrepta, în viteză, către strada Radu Beller, însă doar cu girofarul pornit, fără semnalele acustice care nu funcționau.

Autospeciala condusă de poliţist a intrat într-o altă maşină condusă de o soferiţă care iesea dintr-o curte fără să se asigure. Amandoi au mers la Biroul Accidente Ușoare, acolo unde s-a stabilit că atât şoferiţa, cât şi poliţistul sunt de vină pentru producerea accidentului. Ambii şoferi au rămas fără permis auto timp de 60 de zile.

Probleme cu autospeciala de poliție

Surse din Poliție au declarat, pentru Gândul, că sirena autospecialei nu a funcționat, iar acesta ar fi un aspect relativ obișnuit pentru autospecialele Poliției Rutiere, ținând cont că multe dintre acestea sunt vechi și nu au mai fost reparate.

„Conducătorul autospecialei de poliție circula pe Calea Floreasca având în funcțiune sistemele speciale de avertizare luminoase și a intrat în coliziune cu un alt autoturism, al cărui șofer nu s-a asigurat la plecarea de pe loc. În urma accidentului rutier au rezultat doar pagube materiale. Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind zero.

După producerea accidentului de circulație, conducătorii auto s-au prezentat la sediul Biroului de Accidente Ușoare din cadrul Brigăzii Rutiere pentru întocmirea documentelor de constatare”, a anunțat Brigada de Poliție Rutieră vineri seară.

Vizita lui Iohannis la Kiev a bulversat presa internațională

Vizita președintelui român Klaus Iohannis la Kiev, alături de reprezentanții axei occidentale Macron-Scholz-Draghi, a provocat confuzie în presa internațională. Marile publicații din Vest, printre care Le Figaro, New York Times, El Pais, nu l-au inclus pe liderul de la București în pozele cu care au ilustrat evenimentul.

Publicația britanică The Guardian l-a scos pur și simplu din poză pe Iohannis ca să poată da explicația foto: „Italy’s Mario Draghi, Ukraine’s Volodymyr Zelenskiy, France’s Emmanuel Macron and Germany’s Olaf Scholz in Kyiv, Ukraine”.

La fel și articolele principale din alte publicații europene, care au fost titrate doar cu numele celor trei lideri occidentali.