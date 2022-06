În acest context, președintele României a scris joi, 16 iunie, că agresiunea Rusiei în Ucraina trebuie să înceteze. Totodată, Klaus Iohannis a explicat că liderii europeni se află în Kiev pentru a arăta „sprijinul puternic și solidaritatea deplină cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și cu poporul ucrainean”.

„Această agresiune ilegală a Rusiei trebuie să înceteze”, a scris Klaus Iohannis pe pagina sa de Twitter.

Amintim că președintele Klaus Iohannis a ajuns la Gara din Kiev în jurul orei 10:00. Acesta s-a alăturat celor trei lideri europeni, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi.

Ei vor avea convorbiri, urmate de o conferință de presă cu președintele Volodimir Zelenski.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și de premierul italian Mario Draghi au ajuns, joi dimineața, la Kiev, după ce au călătorit circa 12 ore cu trenul, din Polonia. Klaus Iohannis s-a alăturat după ce a urmat un alt traseu.

Volodimir Zelenski urmează să îi primească pe liderii europeni la Palatul Maryinsky, sediul președinției, pentru discuții considerate cruciale înaintea summitului UE din 23-24 iunie. O conferință de presă este programată după-amiezii, apoi în program este un „prânz privat” târziu.

Amintim că preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz şi premierul italian Mario Draghi au ajuns joi dimineaţă cu trenul la Kiev, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Potrivit presei internaţionale, cei trei s-au reunit în timpul nopţii la Rzeszow, oraş din sud-estul Poloniei care dispune de un aeroport internaţional, după care şi-au continuat drumul cu acelaşi tren spre Kiev.

Parlamentarul a anunțat luni că președintele României, Klaus Iohannis, se va alătura delegației alcătuite din președintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și premierul Italiei, Mario Draghi, și va merge joi la Kiev.

„Cei trei mușchetari. Președintele Macron, cancelarul Scholz și prim-ministrul Draghi vor vizita Kievul joia aceasta. Iar ca d’Artagnan, președintele României, Iohannis”, a scris pe Twitter Oleksiy Goncharenko, membru al Parlamentului Ucrainei.

In Kyiv today with my European colleagues 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz, 🇫🇷 President @EmmanuelMacron and 🇮🇹 PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022