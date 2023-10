Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, că este profund întristat de teribilul accident din Mestre, Italia. Șeful statului a transmis sincere condoleanțe familiilor victimelor şi însănătoşire grabnică celor răniţi.

Deeply saddened by the terrible accident in #Mestre 🇮🇹. My heartfelt condolences to the families of the victims and speedy recovery to the wounded. We 🇷🇴 stand by all those affected in these difficult moments.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) October 4, 2023