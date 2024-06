Un ofițer german de poliție, care făcea parte din escorta premierului Ungariei, Viktor Orban, la Stuttgart, a murit într-un accident rutier. Un alt polițist a fost rănit grav.

Luni, un ofițer de poliție în vârstă de 61 de ani a decedat, iar un coleg al său a fost grav rănit în urma unui accident rutier petrecut în timp ce escortau pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban. Acesta se întorcea de la meciul naționalei ungare cu Scoția, desfășurat în cadrul Euro-2024, relatează Reuters.

Police escort of Hungary PM Viktor Orban involved in ‘serious’ accident – media

A car crashed into two police motorcycles that were escorting Viktor Orban’s motorcade through Stuttgart. One officer reportedly died, the second one was “seriously” injured. pic.twitter.com/cLhwpQCjU8

— The News Room (@TheNewsRoom0) June 24, 2024