Un suveranist cumsecade: Pèter Magyar, adversarul lui Viktor Orban

SURSA FOTO: evz.ro

Înainte de Crăciun, am scris un articol despre rolul lui Viktor Orban în ,,noua eră Trump’’ și raportul privilegiat dintre premierul maghiar și președintele ales. Aveam și am convingerea că datorită relației personale cu noul președinte al Statelor Unite, 2025 va fi ,,anul de vârf’’ al lui Orban la nivel european. Acum se vorbește și de Giorgia Meloni, premierul italian, ca ,,mesager’’ al lui The Donald pe vechiul continent.