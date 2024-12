Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost primit vineri la Palatul Victoria de prim-ministrul Marcel Ciolacu, în prezența președintelui UDMR, Kelemen Hunor.

Vizita a marcat o ocazie importantă pentru celebrările legate de aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, eveniment despre care Viktor Orban a afirmat că reprezintă o realizare diplomatică a Ungariei, în contextul președinției rotative a Consiliului UE.

În cadrul conferinței de presă, premierul Marcel Ciolacu și-a exprimat bucuria de a fi gazda omologului său maghiar, subliniind prietenia dintre cele două țări și importanța colaborării în regiune.

Premierul român a mulțumit omologului său pentru sprijinul acordat în procesul de aderare la spațiul Schengen și a evidențiat importanța parteneriatului economic dintre România și Ungaria.

El a adăugat că întâlnirea a inclus și discuții despre relațiile transatlantice și situația din regiune, subliniind colaborarea eficientă cu UDMR, pe care o consideră esențială pentru stabilitatea guvernării.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a mulțumit pentru colaborarea strânsă din ultimele luni, considerând evenimentul o încheiere simbolică a unui semestru marcat de realizări comune.

„Dragă prietene, sunt aici pentru a încheia o colaborare foarte strânsă de jumătate de an. A fost o sarcină foarte dificilă ca aderarea la Schengen să se întâmple în acest an. Putea să se întâmple de acum 13 ani, dar nu s-a întâmplat. Am făcut un plan de acțiune, am văzut care sunt țările care se opun și cum putem să-i convingem. Am pus în practică acest plan de acțiune și lucrurile s-au concretizat”, a declarat Viktor Orban.