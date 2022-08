Tragedie uriașă în România! O întreagă familie și-a pierdut viața pe Valea Oltului în urma unui accident rutier

Un nou accident a avut loc în România, iar în urma acestuia trei persoane și-au pierdut viața. Accidentul a avut loc luni dimineața, după ce o mașină a intrat pe contrasens.

În vehicul se aflau doi adulți în vârstă de 31 și 34 de ani și un copil în vârstă de un an și trei luni, anunță Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

„Din primele cercetări efectuate reiese că şoferul unui autoturism condus spre Vâlcea, din cauze care urmează a fi stabilite, a pătruns pe contrasens şi a intrat in coliziune frontală cu un ansamblu TIR condus spre Sibiu. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei ocupanţi ai turismului, conducător auto de 34 de ani, soţia acestuia, 31 de ani, şi fiul acestora, 1 an şi 3 luni, din judeţul Alba. Ansamblul TIR era condus de către un bărbat în vârstă de 45 de ani, din judeţul Dâmboviţa”, a explicat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu a mai precizat că aceste cercetări vor continua pentru a stabili cauza producerii accidentului.

Cel mai recent accident din România a avut loc în județul Neamț

O echipă a Televiziunii Române, care relata despre situaţia creată în comuna Gâdinţi după prăbuşirea podului de la Luţca, a surprins imagini extraordinare chiar în direct.

Este vorba despre deja celebrul accident rutier din comuna Gâdinţi, judeţul Neamţ, care s-a petrecut chiar în timpul cu un jurnalist al Televiziunii Române transmitea de acolo, povestind despre numărul mare de accidente ce au loc în respectiva localitate.

Cu câteva zile în urmă, duminică, 14 august, o persoană înceta din viaţă în urma unui accident similar în Gâdinţi.

Jurnalistul TVR Iulian Cazacu, cu peste 25 de ani de experienţă în presă, a fost însă uimit când a fost acuzat de fake news şi că întreaga scenă ar fi fost regizată.

„Mi se părea că vuia totul. Maşinile mergeau cu viteză şi e o străduţă mică. Am auzit o bubuitură şi am rămas perplex. În faţa mea erau maşinile care s-au ciocnit.

Am apucat să zic: „Priviţi ce s-a întâmplat chiar în acest moment”. Am văzut într-una din maşini o femeie care ţinea un copil în braţe şi am zis că acolo trebuie să mă duc prima dată. (…)

Mi s-a spus şi că e fake. M-am întristat. Eu nu mi-am dorit asta. Eu doar îmi fac meseria”, a explicat Iulian Cazacu pentru Paginademedia.ro.

Problema cu accidentele din Gâdinţi s-a ivit după ce podul de la Luţca s-a prăbuşit, în urmă cu două luni, iar traficul rutier a fost deviat prin această comună. S-a ajuns deja la 30 de accidente de atunci, dintre care două s-au soldat cu victime.