Liderii Franței, Germaniei, Italiei și României s-au plimbat joi printre clădirile în ruină ale orașului ucrainean Irpin, într-o manifestare de susținere pe care guvernul de la Kiev speră că va fi urmată de acțiuni concrete pentru a-l ajuta în războiul cu Rusia.

Irpin, care avea o populație de aproximativ 62.000 de locuitori înainte de război, a fost unul dintre principalele fronturi de luptă cu trupele rusești înainte ca acestea să se retragă din regiunile nordice ale Ucrainei pentru a-și intensifica ofensiva în est.

„Vom vizita un loc în care a avut loc un masacru de război, iar apoi vom purta discuţiile prevăzute cu preşedintele Zelenski. Adresez un mesaj de unitate europeană poporului ucrainean, de susţinere, atât în prezent, cât şi în viitor, săptămânile următoare vor fi săptămâni dificile”, a declarat Emmanuel Macron, potrivit postului BFMTV.

Stând lângă clădiri distruse și arse, Emmanuel Macron al Franței, Olaf Scholz al Germaniei, Mario Draghi al Italiei și Klaus Iohannis al României, au privit cu severitate în timp ce ascultau un oficial ucrainean explicând ce s-a întâmplat acolo.

Ucraina spune că Rusia a comis atrocități pe scară largă în Irpin, în timp ce Rusia neagă aceste acuzații.

„Este un oraș eroic… marcat de stigmatul barbariei”, a declarat Macron reporterilor.

Liderii, îmbrăcați în costume, dar care nu purtau niciun echipament de protecție vizibil, au fost înconjurați de soldați puternic înarmați.

„Este important, în contextul în care ajung la Kiev liderii a trei ţări mari, care sunt fondatoare ale comunităţii economice europene, să arătăm susţinere pentru cetăţenii Ucrainei în aceast situaţie cu totul specială”, a afirmat Olaf Scholz.

Pe fondul acestei vizite, președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj pe contul său de Twitter în care a menționat că ceea ce s-a întâmplat în Ucraina este o tragedie umanitară, subliniind că nu există cuvinte pentru a o descrie.

Cu prilejul vizitei sale la Irpin, alături ce ceilalți lideri europeni anterior menționați, președintele României a reînnoit apelul cu privire la pedepsirea celor vinovați pentru aceste atrocități de pe teritoriul Ucrainei.

”Nu există cuvinte pentru a descrie tragedia umană inimaginabilă și distrugerile oribile pe care le-am văzut astăzi în Irpin. Reînnoiesc cu tărie apelul meu pentru ca toți făptașii ruși să fie trași la răspundere de către justiția penală internațională, pe care România o sprijină pe deplin”, a fost mesajul șefului statului, alături de care a publicat și câteva imagini.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022