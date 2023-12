Așadar, președintele a spus că este vital să ne exercităm dreptul de vot la toate alegerile care vor urma. În caz contrar, spune el, nu vom reuși să transformăm România în țara pe care ne-o dorim.

În acest context, președintele a lansat un îndemn la vot. Totodată, Iohannis a ținut să sublinieze că România a rămas o țară sigură, fiind membră NATO și având „cele mai mari garanții de securitate din istorie”.

„Dragi români, pe măsură ce ne apropiem de începutul unui nou an, reflectăm la ceea ce a însemnat 2023 pentru fiecare dintre noi, dar și pentru parcursul nostru colectiv. Am traversat împreună vremuri de adâncă încercare și profunde incertitudini. Cu război încă în desfășurare la granițele noastre, România a rămas o țară sigură, suntem membri ai NATO, avem cele mai mari garanții de securitate din istorie, și astfel fiecare dintre noi este apărat în fața oricărei posibile amenințări. Am reușit să menținem o guvernare stabilă, care a continuat să modernizeze marile sisteme publice, de la educație, la sănătate, la infrastructură și administrație”, a declarat Klaus Iohannis.