De șase ani încoace, vara nu e completă fără VAMA la Arenele Romane. Pe 25 iulie 2026, una dintre cele mai iubite trupe din România revine pe scena în aer liber a Arenelor Romane pentru un concert care promite exact ceea ce publicul așteaptă în fiecare an: energie, emoție, libertate și muzică trăită din plin.

Concertul VAMA de la Arenele Romane a devenit, în timp, un reper al verii în București — o întâlnire firească între trupă și publicul său, într-un spațiu care respiră muzică live și seri memorabile. Fără pretexte, ci doar cu dorința de a cânta și de a crea, din nou, acea stare pe care doar VAMA știe să o transmită. Atât pentru public, cât și pentru formație, evenimentul reprezintă un moment de reconectare, de reuniune și de a cânta la unison piesele care ne-au colorat vieție sau care, pur și simplu, ne-au făcut să ne simțim înțeleși.

„E o replică în Rinocerii piesa lui Eugene Ionesco. «În cinci minute am trăit 25 de ani de căsnicie». Așa și cu 20 de ani de Vama. Au trecut în cinci minute. Dar adevărul e că s-au întâmplat multe. Foarte multe. Și asta se vede cel mai bine în fiecare concert pe care l-am făcut la Arene. Asta a devenit întâlnirea de familie, da’ nu aia tradițională de sărbători unde se încaieră lumea. Aia relaxată și fericită. Am făcut niște albume în toți anii ăștia, trei la număr, unul în engleză («Better») de care suntem foarte mândri ca producție, am băgat și niște hituri, nu le mai amintesc, ne-am aruncat și în muzică electronică («Îmi pare rău»), un pic de metal («Pandemie»), l-am reinterpretat pe Moscopol și a devenit imn social («În țara în care m-am născut»), am mai avut niște cântece «sociale» («Declar pierdută țară, Dumnezeu nu apare la știri, Tic-Toc»), am cântat în festivaluri mari și în cluburi mici, am fost singuri pe plajă în Vama Veche la apus și l-a răsărit și a ieșit superb (Vama deschide Vama), am urcat oameni în autobuze și i-am dus în Vamă să le cântăm și să privim (a câta oară) răsăritul, am cântat pentru cauze ale unor oameni care nu se dau bătuți, ne-am distrat, ne-am certat, am încercat să rămânem relevanți și iată-ne tot aici. Acum vă chemăm să ne bucurăm de toate astea la Arene. Să fiți acolo! Ai voștri Tudor, Eugen, Gelu, Clopo și Prepe”, a declarat formația.

Pe 25 iulie, fanii se vor bucura de un show intens, cu hituri care au marcat generații, piese cântate la unison și momente care se trăiesc cu mâinile ridicate și vocea la maximum. Va fi o seară de vară autentică, în care muzica se împletește cu prietenia, emoția și bucuria de a fi împreună.

VAMA rămâne o trupă care vorbește pe limba publicului său — direct, sincer și fără compromisuri. Fiecare concert este o experiență, iar cel de la Arenele Romane este, an de an, promisiunea unei seri care rămâne mult timp în memorie.

Pe 25 iulie 2026, Arenele Romane devin din nou locul unde vara sună iar a VAMA.

Cântă cu noi!

Fii Cucurigu și prinde cel mai mic preț până pe 15 februarie. În plus, beneficiezi și de 15% reducere la produsele de merchandise VAMA de la concert și un cadou de la formație.

Biletele sunt disponibile www.get-in.ro.

Eveniment produs de KIMARO Entertainment.