Sub semnătura inconfundabilă a unei artiste care a redefinit show-ul pop din România, „Fericire” este mai mult decât un concert – este o celebrare a vieții, a iubirii și a libertății de a fi TU, exact așa cum simți.

„Fericirea este cea mai frumoasă emoție și merită sărbătorită! Pe 1 martie, vino să trăiești alături de mine un spectacol deosebit, colorat, plin de dans, emoție și visare. Vom cânta împreună piesele care ți-au marcat copilăria, melodiile primei iubiri și hiturile care au adus vindecare și putere.” – spune Andreea Bălan.

Va fi un spectacol complet, cu costume spectaculoase, coregrafii electrizante, proiecții video impresionante și o echipă artistică excepțională – Andreea Bălan promite să transforme scena Sălii Palatului într-un univers al fericirii pure, caracterizat de următoarea mantră – Trăiește! Iubește! Visează!

Pe 1 martie, Andreea Bălan te invită să fii parte dintr-un spectacol care îți va atinge sufletul și te va face să pleci acasă cu zâmbetul pe buze și inima plină.

Biletele sunt disponibile pe bilete.kimaro.ro și pe get-in.ro.

Nu rata cel mai emoționant concert al începutului de primăvară!

Vino să te încarci de FERICIRE!