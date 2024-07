Președintele american Joe Biden a comis o eroare notabilă, joi, în cadrul summitului NATO de la Washington. El l-a prezentat din greșeală pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept „președintele Putin”.

Această gafă a alimentat îngrijorările referitoare la acuitatea sa mentală. De asemenea, a pus sub semnul întrebării viabilitatea campaniei sale pentru un nou mandat la Casa Albă.

Biden a început corect, exprimându-și aprecierea față de curajul și determinarea liderului ucrainean, dar a comis eroarea la finalul discursului său:

Realizând rapid greșeala, Biden a încercat să o remedieze:

Zelenski a reacționat cu umor, spunând: „Sunt mai bun”, iar Biden a răspuns: „Ești mult mai bun”, gestul fiind întâmpinat cu suspine și chicoteli atât în sală, cât și în centrul de presă unde sute de jurnaliști urmăreau evenimentul.

Conferința de presă planificată a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost anulată, evitând astfel întrebările jurnaliștilor despre gafa președintelui american.

Cancelarul german Olaf Scholz a fost întrebat despre eroarea lui Biden în cadrul unei conferințe de presă ulterioare. Scholz a subliniat că astfel de greșeli sunt frecvente și nu ar trebui să afecteze sprijinul ferm al SUA pentru Ucraina.

Președintele francez Emmanuel Macron a avut o abordare similară, afirmând că astfel de încurcături de limbaj sunt comune și se întâmplă oricui, inclusiv lui.

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a fost și el întrebat despre gafa locatarului de la Casa Albă. Acesta a precizat că summit-ul NATO a fost condus de către Joe Biden și că el a adus oamenii împreună.

„Uitaţi, m-am întâlnit cu el seara trecută. Am petrecut aproape o oră împreună. Am abordat multe subiecte. Am trecut prin cele două zile ale acestui Consiliu şi am ajuns la un rezultat foarte bun. El a condus totul, a vorbit la fiecare sesiune, a adus oamenii împreună şi am obţinut un rezultat bun şi cred că ar trebui să i se acorde credit pentru asta”, a spus el.