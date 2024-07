Joi seară, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut primele declarații după semnarea acordului privind cooperarea în domeniul securității dintre Kiev și București cu președintele României, Klaus Iohannis.

Acordul respectiv vizează, printre altele, sprijinirea armatei Ucrainei prin înființarea unui punct focal național pentru controlul armamentului.

Cele două țări vecine vor continua să coopereze pentru consolidarea stabilității economice și rezilienței Ucrainei, sprijinind redresarea și reconstrucția ei. România va oferi asistență pe termen lung și va sprijini industria de apărare a Ucrainei în îndeplinirea obiectivelor sale în ceea ce privește nevoile forțelor de apărare.

Oficialul ucrainean și-a exprimat recunoștința pentru solidaritatea românilor față de poporul ucrainean pe contul său de X (Twitter). Este bucuros că armata Ucrainei va primi un sistem de apărare Patriot din partea României și că centrul de pregătire F-16 pentru piloţii ucraineni va fi sprijinit de aliații occidentali.

Together with Romanian President @KlausIohannis in Washington, we signed a security agreement between our two countries.

We have set out specific points of cooperation to strengthen security in the Black Sea region. Ukraine will receive the Patriot system and support for our… pic.twitter.com/sZOGxOpaoV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2024