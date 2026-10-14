Job de vis în Finlanda, plătit cu 2.000 de euro pentru o săptămână. Ce trebuie să facă persoana care va fi angajată

O organizație de turism din Finlanda oferă un loc de muncă plătit cu 2.000 de euro brut pentru o perioadă de cinci până la șapte zile. Persoana selectată va călători prin arhipelagul Turku, unde va identifica și descrie mirosurile specifice regiunii. Activitatea este programată pentru lunile mai sau iunie 2027, iar transportul și cazarea vor fi asigurate de organizatori. Candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții și să participe la o selecție organizată online.

Organizația Visit Turku Archipelago din Finlanda a lansat o campanie de recrutare pentru o persoană care să exploreze insulele arhipelagului Turku și să documenteze mirosurile caracteristice zonei, urmând ca observațiile sale să fie incluse într-un ghid turistic dedicat experiențelor olfactive.

Persoana aleasă va deveni „nasul” oficial al arhipelagului și va avea misiunea de a identifica aromele asociate peisajelor naturale, tradițiilor și vieții cotidiene din regiune. Proiectul urmărește promovarea destinației prin intermediul unor experiențe senzoriale, dincolo de prezentarea obișnuită a atracțiilor turistice.

Inițiativa este realizată în colaborare cu agenția de marketing United Imaginations. La promovarea campaniei participă și actorul francez Lambert Wilson, cunoscut publicului internațional pentru rolul său din seria cinematografică „Matrix”.

Organizatorii precizează că oferta din Finlanda presupune încheierea unui contract de muncă pe durată determinată, iar persoana selectată va avea responsabilități concrete de documentare și realizare a materialelor de promovare turistică.

Contractul va acoperi o perioadă de cinci până la șapte zile, în mai sau iunie 2027. Datele exacte ale deplasării vor fi stabilite prin acord între angajator și candidatul selectat.

Remunerația prevăzută pentru întreaga perioadă este de 2.000 de euro brut. La această sumă se adaugă indemnizația legală aferentă concediului anual, conform condițiilor prezentate de organizatori.

Cheltuielile pentru transportul în interiorul arhipelagului și pentru cazare vor fi suportate integral de angajator. Astfel, persoana recrutată nu va trebui să achite din fonduri proprii costurile de deplasare și ședere acoperite prin contract.

Activitatea profesională se va desfășura în diferite zone ale arhipelagului Turku, unde angajatul va vizita insule, păduri, așezări și alte locuri reprezentative pentru cultura și mediul natural din Finlanda.

Programul presupune deplasări între insulele Mării Baltice și explorarea unor spații precum pădurile de pini, comunitățile locale și saunele tradiționale finlandeze.

Principala responsabilitate va fi identificarea mirosurilor întâlnite în timpul călătoriilor și realizarea unor descrieri care să redea cât mai precis caracteristicile acestora.

Printre aromele pe care organizatorii doresc să le includă în documentare se află aerul sărat al mării, mirosul acelor de pin după ploaie, fumul saunelor finlandeze, pâinea proaspăt scoasă din cuptor și ierburile care cresc în regiune.

Pe lângă observațiile olfactive, angajatul va realiza fotografii și înregistrări video destinate rețelelor sociale și campaniilor de promovare a destinației.

La încheierea activității, acesta va trebui să prezinte un raport care să cuprindă mirosurile identificate și descrierile corespunzătoare. Materialul va fi utilizat pentru elaborarea unui ghid turistic dedicat aromelor arhipelagului Turku.

Prin intermediul proiectului, Visit Turku Archipelago urmărește să prezinte turiștilor o altă modalitate de explorare a regiunii, în care mirosurile naturale și cele asociate tradițiilor locale devin elemente ale experienței de călătorie.

Pentru ocuparea locului de muncă, organizatorii nu solicită pregătire profesională în domeniul parfumurilor și nici experiență anterioară în identificarea sau clasificarea aromelor.

Selecția se adresează persoanelor care au un simț al mirosului bine dezvoltat, sunt atente la detaliile mediului înconjurător și pot descrie într-o manieră clară experiențele senzoriale.

Candidații trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani și să fie disponibili pentru desfășurarea activității în perioada stabilită pentru mai sau iunie 2027.

De asemenea, participanții trebuie să dispună de un echipament care permite realizarea fotografiilor și videoclipurilor. Potrivit cerințelor anunțate, un smartphone de bună calitate este suficient pentru îndeplinirea acestei responsabilități.

O altă condiție obligatorie privește dreptul legal de muncă în Finlanda. Persoanele interesate trebuie să dețină acest drept atât la momentul depunerii candidaturii, cât și pe întreaga durată a contractului din 2027.

Procesul de recrutare nu este limitat la cetățenii finlandezi. Pot participa și persoane din alte state, dacă îndeplinesc toate condițiile stabilite de organizatori, inclusiv pe cea referitoare la dreptul de muncă.

Persoanele interesate de acest loc de muncă trebuie să participe la o selecție online, care presupune publicarea unui scurt videoclip pe Instagram sau TikTok, prin care să demonstreze capacitatea de a identifica și descrie mirosuri.

În înregistrare, fiecare candidat trebuie să se prezinte, să aleagă un obiect, să îl miroasă și să explice ce arome percepe și ce senzații îi provoacă acestea.

Materialul video trebuie publicat pe un profil accesibil publicului, astfel încât organizatorii să îl poată vizualiza și evalua.

Pentru ca participarea să fie identificată în cadrul campaniei, candidații trebuie să eticheteze contul @saaristo_finland și să includă hashtagul #SaaristoNoseJob în postare.

După publicarea videoclipului, persoanele interesate trebuie să completeze și formularul de candidatură disponibil pe site-ul oficial al organizatorilor, potrivit informațiilor prezentate de blic.rs.

Organizatorii urmăresc să selecteze o persoană capabilă să transforme observațiile despre mirosurile întâlnite într-un material accesibil publicului. Documentarea realizată în cele cinci până la șapte zile va fi folosită pentru promovarea turistică a arhipelagului și pentru prezentarea particularităților sale naturale și culturale.