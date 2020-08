Nicușor Dan nu a ratat ocazia de a o ironiza pe Gabriela Firea la aflarea veștii că Primăria București are conturile blocate. Acesta a scris pe rețeaua de socializare că, printre altele, din cauza lipsei de interes a primarului s-a ajuns la acest scenariu greu de imaginat.

Acesta amintește că încă din aprilie 2019 a anunțat falimentul iminent al PMB și încheie postarea cu o ironie la adresa Gabrielei Firea: „Cu ocazia falimentului, nu organizați un festival?”

„PRIMĂRIA BUCUREȘTIULUI ESTE OFICIAL ÎN FALIMENT

Risipa banilor, căpușarea bugetului prin intermediul companiilor municipale și lipsa de interes a primarului Firea au condus la o situație greu de imaginat pentru o capitală europeană: falimentul! Amintesc că, în aprilie 2019, am anunțat că Primăria nu poate să nu intre în faliment, din cauza primarului PSD care a construit bugetul pe încasări de 7 miliarde lei în 2019 și a încasat 4 miliarde lei, ca și în anii precedenți. Doar împrumutul de trezorerie de 100 milioane euro și cei 100 milioane lei primiți din fondul de rezervă al Guvernului au făcut ca falimentul să nu fie deja în 2019.

Situația gravă a finanțelor Primăriei Capitalei, pe care am prezentat-o, din nou, și în urmă cu câteva zile, bazându-mă pe cifre exacte, se confirmă, din păcate, în acest moment, când conturile administrației bucureștene sunt blocate.

În loc să se ocupe de rezolvarea situației în cazul Costanda, care a câștigat de un an procesul cu Primăria Municipiului București, primarul PSD- Firea a propus Consiliului General o soluție fără fundamentare, care nu putea fi votată. Mai mult, a cheltuit în avans banii Primăriei Capitalei, iar acum nu mai are cu ce să plătească nimic. Acum un an duduia Bucureștiul de târguri și concerte, acum a rămas doar praful de pe tobe.

Doamna Firea, cu ocazia falimentului, nu organizați un festival?”, scrie Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: INQUAM Photos / Alexandru Busca