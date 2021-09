Viorica de la Clejani a anunțat că s-a internat la spitalul Balș din Capitală, după ce a fost confirmată pozitiv pentru COVID-19.

Ioniță de la Clejani a mărturisit că a avut un șoc atunci când a aflat că soția lui este einfectată cu virusul COVID-19. Din fericire, starea ei este una bună și are încredere că se află pe mâinile celor mai buni medici.

„Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de Covid. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat. Am internat-o la Matei Bals de trei zile și situația sa e una bună. Am toată încrederea în medici și in asistente, ca vor avea grijă de soția mea”, a declarat Ioniță de la Clejani, pentru redacția Playtech-impact.

Viorica de la Clejani nu s-a vaccinat împotriva coronavirusului

Ioniță a mai adugat că Viorica se află internată în salon, nu la ATI.

„Viorica nu se vaccinase anti-Covid, dar lua niște medicamente… așa că vă rog pe toți să luați foarte în serios această boală nenorocită, o boală grea. În prezent, Viorica e bine, se simte bine și e în salon, nu la ATI!”, a adăugat cântărețul.

Viorica de la Clejani, mesaj după infectatarea cu noul coronavirus

Viorica de la Clejani a scris, printr-un mesaj postat pe Facebook, despre starea sa.

„Dragii noștri prieteni, vă mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați! Să vă țină Dumnezeu sănătoși! Sunt bine, am o formă ușoară, Slavă Domnului, iar medicii sunt de părere că mă voi recupera rapid! Îi mulțumesc lui Dumnezeu, Ioniță și copiii noștri sunt sănătoși! Ca orice om civilizat și conștient de pericol, m-am prezentat la spital încă de la primele simptome, am luat boala din pripă și parcursul este unul optimist.

Vă rog și pe voi să procedați la fel, să mergeți cu toată încrederea și să solicitați ajutor medical în timp util!”, a scris artista pe rețelele de socializare.