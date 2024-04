Familia Clejanilor a trecut printr-un moment dureros. Invitați în cadrul emisiunii La Măruță de la Pro TV, Viorica și Ioniță de la Clejani au vorbit despre trecerea în neființă a tatălui artistului.

Ei au primit vestea tragică în momentul în care erau la Londra și se pregăteau să urce pe scenă. Viorica de la Clejani spune că ar fi preferat să nu-i spună soțului ei despre trecea în neființă a tatălui său, însă până la urmă a făcut-o.

„În ultima perioadă, am trecut prin momente foarte grele, era o situație de care îmi era frică, mereu mi-a fost frică de un telefon că se va întâmpla ceva de genul acesta. A fost singurul lucru de care mi-a fost frică în viața mea.”, a declarat Ioniță de la Clejani.

Ea a mai povestit că momentul respectiv a fost foarte greu deoarece trebuia să fie zâmbitoare pe scenă și să nu arate că ceva este în-neregulă. De asemenea, ea a mai spus c mulți au observat că Ioniță de la Clejani nu era în apele sale.

„Nu știam cum să-i spun, omul se pregătea să intre la concert. M-a sunat sora lui și exact când urcam pe scenă și nu știam cum să-i spun, deja el nu se simțise bine cu o seară înainte, parcă a presimțit, nu avea liniște. La un moment nu am putut să mai țin și am vrut să mă eliberez și i-am spus că a murit tatăl lui. Mi-a fost o milă de el și atunci a trebui să fiu atât de zâmbitoare și să arăt oamenilor că nu e nicio problemă. Mulți au observat, mi-au spus că au observat că e ceva în neregulă cu domnul Ioniță.”, spune aceasta.

Artista a mai spus că momentul acesta a fost unul foarte dureros. Aceasta a mai trecut o dată prin această experiență, atunci când i-a murit tatăl.

Aceasta a mai spus că soțul ei nu avea stare până s-a întors în România și că nici nu mânca.

„Eu am trecut prin această experiență, că de asta plâng acum, și mie mi-e dor de tata și mă uitam la el că nu mai mânca, se plimba și nu avea stare ca să ajungă mai repede în România. A fost foarte greu, nu e deloc ușor să faci față lucrurilor acestora.”, mai spune Viorica de la Clejani.

Ioniță de la Clejani a avut și un mesaj pentru ceilalți. Acesta a spus că părinții trebuie să fie prețuiți când sunt în viață. Potrivit lui, ei nu cer nimic decât ca fiii și fiicele să fie bine și să fie vizitați mai des.

Artista, în vârstă de 51 de ani, suferă de varice de mai mult timp, iar piciorul stâng este cel mai grav afectat. Din cauza activităților sale în cadrul concertelor, unde stă mult timp în picioare pe tocuri, problemele au devenit din ce în ce mai severe, durerile fiind insuportabile.

Artista a amânat cât a putut intervenția chirurgicală, însă, de această dată, nu a mai putut amâna. Ea a mai spus că a fost anesteziată doar jumătate și că operația a durat trei ore.

„Am suferit o intervenție chirurgicală la piciorul stâng. Am fost jumătate anesteziată, am văzut tot și am auzit tot timp de 3 ore. Atât a durat operația!

Doamnă doctor Matișan Eugenia, sunteți extraordinară, doamnă director Cora Pop, m-ați făcut să mă simt ca acasă, d-nă Bobocea Alina vă multumesc, d-le manager Cristoiu Cătălin, medic ortoped, ați fost alături de mine în tot acest proces.

Mă înclin în fața domniilor voastre și vă mulțumesc din inimă! Întâi e Dumnezeu și apoi dumneavoastră! Mulțumim asistenților și întregului personal!

Acum sunt bine, sunt acasă alături de soțul meu și de cățelușii mei, în luna de miere! Așa mi-au zis domnii doctori: <<Stai cuminte,cu picioru-n sus, nici o treabă prin casă, nici măcar o mâncare să nu gătești, ca să te recuperezi repede!>>”, a povestit solista de muzică de petrecere, pe pagina de socializare.