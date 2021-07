Ramona de la Clejani, fiica lui Ionel de la Clejani a ajuns pe patul de spital. Aceasta susține că se află în Turcia pentru a-și efectua o operație estetică pe care și-o dorea de foarte mlt timp.

Mai exact, este vorba despre rinoplastie, o operație care îi va da încrederea de sine pe care o căuta. La scurt timp, prietenii virtuali ai brunetei au reacționat imediat. Unii au felicitat-o pentru decizia luată, iar alții nu au fost deloc de acord.

Totuși, Ramona de la Clejani și-a păstrat cumpătul și a explicat internauților motivul pentru care a apelat la această intervenție, fără a fi prea răutăcioasă.

”Ramona, ai grija de tine, că Dumnezeu te-a lăsat frumoasă și sănătoasă, să nu se supere pe tine. / Dacă Dumnezeu te-a facut așa …rămâi așa / Vai, ți-ai tăiat nasul?”, sunt doar câteva din comentariile primite de Ramona pe Instagram.

Ioniță de la Clejani mai are un copil

Aminti faptul că Ramona Manole este fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani. Recent, aceasta a fost invitată în platoul unei emisiuni unde a vorbit despre acest subiect. Cu această ocazie, bruneta a făcut un anunț neașteptat și a dezvăluit că Ioniță de la Clejani a mai avut un fiu, dar care a murit la vârsta de 8 ani.

Totodată, ea mai declara că tatăl ei nu s-a ocupat nici de ea, ar nici de celălalt fiu pe care l-a avut.

„Da, din ce am auzit și eu, da. Dar nu frate cu aceeași mamă, cu altă doamnă, am înțeles, cu același celebru tată. Din toate spusele ce am auzit și eu, nici de acel băiat nu s-a interesat, cum nici de mine nu s-a ocupat. În al 9-lea ceas vreau să demonstrez că eu nu sunt pe ceartă, eu întotdeauna am încercat să stau în pătrățica mea”, a declarat Ramona de la Clejani.