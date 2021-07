Care sunt prioritățile lui Liviu Dragnea, după eliberarea din închisoare? Ar putea merge direct pe masa de operație

Așadar, fostul secretar general al PSD a explicat că Dragnea va sta cu familia și cu copiii, înainte de se întâlni cu medicii pentru a vedea dacă trebuie să facă operație la coloană.

„Imediat după eliberare are de făcut două chestii: de stat cu familia și cu copiii. Iar pe urmă urgent, la reîntâlnire cu echipa de medici, care după ce vor face toate analizele de specialitate, vor hotărâ dacă trebuie obligatoriu să facă operație la coloană sau recuperare pe termen îndelungat prin infiltrații și alte proceduri medicale. Medicii români vor stabili dacă se poate opera în România sau în Israel. Eu am fost sunat din Israel, mi-au spus că sunt pregătiți să-și asume această operație, dar așteaptă acordul profesioniștilor români”, a spus Codrin Ștefănescu pentru g4media.ro

Despre ce va vorbi Dragnea?

De asemenea, Ștefănescu a mai explicat că Dragnea intenționează să iasă apoi public pentru a vorbi „despre PSD-ul acaparat de foști academiști SRI, despre prieteni, despre trădare”.

„După ce își va vedea de sănătate, cu singuranță că va ieși public, va accepta probabil câteva emisiuni la TV și interviuri, pentru că are lucruri de spus legat despre această perioadă, despre PSD-ul acaparat de foști academiști SRI, despre prieteni,d espre trădare. Are foarte multe lucruri de spus. din ce am vorbit cu el, va dori să iasă, când o va face, este în funcție de ce va decide medicii”, a completat Codrin Ștefănescu.

Amintim că Tribunalul Giurgiu a admis joi, 15 iulie, cererea de eliberare condiționată formulată de Liviu Dragnea, după ce acesta a executat o bună parte din pedeapsă.

Sursă foto: Dreamstime