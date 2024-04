Codrin Ștefănescu, o personalitate binecunoscută în peisajul politic autohton, se află la un pas de a împărtăși vestea că a învins cancerul. La vârsta de 55 de ani, fostul vicepreședinte al Partidului Social Democrat, din era când conducerea absolută era exercitată de Liviu Dragnea, meditează asupra luptei sale cu această boală.

Lupta lui împotriva cancerului a durat nouă luni și, deși este plin de optimism, încă ezită să-și declare victoria în această bătălie grea. În ianuarie 2023, el a făcut un pas în spate din viața politică, după ce a primit diagnosticul de cancer, preferând facă tratament în Elveția.

El afirmă că acum este unul dintre cei care au cunoscut moartea, având experiența directă a confruntării cu acest aspect al vieții.

Nu știu cine a intervenit în favoarea mea, dacă a fost bunul Dumnezeu sau îngerul meu păzitor, dar am simțit că nu am fost singur în toată încercarea asta!”, mărturisește el.

„Am dormit nopți întregi în același pat cu doamna cu coasa. Cei care au trecut prin încercări similare cu a mea știu despre ce vorbesc. Ceilalți, nu! Și sunt conștient că am obținut doar o amânare. Pare că momentul în care mă voi vedea pentru ultima dată cu doamna cu coasa față către față se amână.

Codrin Ștefănescu își aduce aminte că nu a pornit în această călătorie cu un sentiment de optimism, deoarece conștientiza că boala cu care se confrunta, cancerul, este una deosebit de complicată.

Atât prietenii, cât și foștii săi adversari politici l-au contactat telefonic în timpul acestei perioade dificile. Ce i-au transmis?

Ștefănescu consideră că a înfruntat boala cu hotărâre, respectând cu strictețe sfaturile medicale, pe care le-a urmat cu consecvență, cel puțin în proporție de 80%.

„Gândiți-vă, când am început tratamentul contra cancerului, am știut că am 2,5 sau maxim 3% șanse să înving boala!”, spune el pentru playtech.ro.