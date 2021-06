Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Codrin Ștefănescu i-a asigurat ”pe români” că mesajele lor au ajuns la Dragnea și că fostul președinte PSD s-a arătat îngrijorat de ce se întâmplă în București și, în general, în țară.

Totodată, acesta a mai adăugat faptul că nu l-a văzut niciodată atât de abăut pe Liviu Dragnea, iar timpul petrecut în închisoare nu i-a făcut prea bine acestuia.

„Ieri am fost sā-l vizitez pe Liviu! I-am transmis multe dintre mesajele voastre și i-am povestit ce s-a ales de București. Și de țară, in general! Nu l-am văzut niciodată atât de abătut și îngrijorat. S-a ales praful de tot și el incă zace acolo!”, a scris Codrin Ștefănescu.

În ceea ce privește modul în care este tratat în închisoare, mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea susține că fostul lider PSD este amânat, dar și pedepsit în continuare.

” Și e ținut in continuare, amânat și pedepsit de aceeași grupare rezist cu care ne-am luptat până de curând! Asta am vrut să vă spun!”, a mai adăugat acesta.

”Dragnea va fi președintele României”

Postarea lui Codrin Ștefănescu a adunat în doar câteva ore peste 2500 de reacții. Sute de oameni au comentat, iar cei mai mulți dintre ei i-au urat lui Dragnea ”sănătate și putere de muncă”, ”libertate, respect și prețuire”, au comentat că fostul lider PSD ”va intra în istorie ca erou” și au fost de părere că Dragnea este ”singurul care va sava România”.

Totodată, alții încă speră că Liviu Dragnea va deveni președinte al României.

”Domnul președinte Liviu Dragnea va fi președinte al României! 🇷🇴🇷🇴🇷🇴”, a scris cineva.

Alții i-au spus nemulțumirile față de actuala guvernare sau au postat poze cu Nicușor Dan și Clotilde Armand.

”Nu va fi lasat! I se va cauta nod in papura, se vor inventa motive ca sa il tina inchis. Poate sa inoate Bucurestiul in gunoaie si tara in saracie, atata timp cat sunt comentarii cum am citit unul msi sus(.,,sa stea multi ani acolo unde e”) inseamna ca rezistii inca traiesc. Si sa nu uitam ca a aparut la butoane la parchetul UE, o mestera in facut dosare!”, a scris o persoană.

”DL-e CODRIN,AS DORI SA-I REAMINTITI DL-ui DRAGNEA ,UN PROVERB ROMANESC:PE CINE NU LASI SA MOARA NU TE LASA SA TRAIESTI.CAND A AVUT OCAZIA SA RETEZE CAPUL HIDREI IONANISTE ,A RENUNTAT.JEGUL DE LA COTROCENI TREBUIA SUSPENDAT.URMAREA?HIDRELE PNL-iste,USR-iste ,NU MAI AVEAU CAP ,IAR ACUM AVEAM ALTA SOARTA SI DANSUL NU ZACEA IN PUSCARIE CA DETINUT POLITIC.NU ESTE UN REPROS,DAR CU ASTFEL DE SATANISTI ,NU POTI DISCUTA DECAT PRIN TAIEREA CAPULUI”, a mai scris un internaut.

Pe de altă parte, alte persoane l-au criticat aspru pe fostul liderl al PSD, susținând că din cauza lui ce mai mulți români au decis să părăsească România în ultimii ani.

”Ca să-ţi dai seama de nivelul culturii generale a unei naţii, trebuie să vezi ce idoli are. Romania este unde este din cauza tuturor celor care s-au perindat la putere in ultimii 31 de ani. PSD-PNL-PD-USR-PNȚCD toți o apa și un pământ. Nu exista un singur naționalist sa lupte pentru România și soarta a fost pecetluită de mult. Va predați ștafeta unul la altul și nimic nu se schimba. Ati vândut România bucata cu bucata și 3 generații de acum încolo nu vor putea sa acopere găurile lăsate de voi. Asta este trist, nu ca unul ca Dragnea care a furat miliarde este in închisoare. Trist este ca milioane de oameni sunt plecati din țara datorită lui Dragnea, Nastase,Iliescu, Petre Roman, Constantinescu etc”.