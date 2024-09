Inițial, Elena Merișoreanu a crezut că se confruntă doar cu o răceală cauzată de aerul condiționat, dar a ajuns la spital pentru tratament.

Elena Merișoreanu a povestit că acum cinci zile, în timp ce era plecată din București, a început să se simtă rău. Ea a menționat că avea dureri de cap, amețeli și probleme la înghițire, pe care le-a atribuit inițial aerului condiționat.

Când a observat că i-a crescut temperatura, fata ei a insistat să meargă la spital.

După ce și-a făcut analizele, inclusiv teste de sânge și probe din gât și nas, i s-a confirmat infectarea cu Covid.

„Acum 5 zile am fost plecată din București și na, știi că în mașină și chiar și în casă nu poți să stai fără aer condiționat.

Mă durea capul, amețeam, simțeam ceva, că nu pot să înghit. Când am văzut că am făcut temperatură, fata a zis: ‘Nu, mergem la spital’.

Și am mers la dus la spital, mi-am făcut toate analizele, am stat acolo într-un birou, am o prietenă care e doctoriță și să fac și sânge și mi-au luat și din gât, din nas, și s-a confirmat că e Covid”, a dezvăluit Elena Merișorenu, pentru România TV.