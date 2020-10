Decizie de ultimă oră pe scena politică. Se pare că președintele Klaus Iohannis ia deciziile cele mai importante în interiorul PNL, iar premierul Ludovic Orban nu are nimic împotrivă.

Iohannis taie-n carne vie!

Ultimul semnal dat de la Palatul Cotroceni a fost ordin în PNL. Fostul ministru, Viorel Ilie, ar fi fost scos de pe lista PNL Bacău, anunță Digi24. Acesta a trecut în tabăra PNL la începutul anului 2020. Decizia de a-l scoate de pe listă ar aparține chiar președintelui partidului, Ludovic Orban.

Viorel Ilie a fost ministru în Guvernul PSD-ALDE, fiind fost membru ALDE. Însă el nu este singurul ministru din fostele guverne PSD-ALDE care acum se află pe lista PNL pentru alegerile parlamentare.

Semnalul de scoatere a acestuia de pe listele PNL pentru alegerile parlamentae a fost dat chiar de către președintele Klaus Iohannis. ”Mesajul meu a fost mesajul politicianului Klaus Iohannis și al președintelui României și a rămas același, nu mi-am schimbat opinia.

Și noi am discutat, cred că exact dumneavoastră ați pus întrebarea cu traseismul, acum vreo trei sau patru luni, și la un moment dat v-am promis că s-a cam terminat cu racolarea și s-a terminat, după cum am văzut cu toții. Deci, nu au mai existat racolări, nu au mai existat cooperări și asta este un fapt. Deci, am spus, am avertizat, lucrurile s-au oprit atunci când a fost nevoie.

Mai departe, cu siguranță, veți putea să aflați de la PNL foarte în detaliu cum s-au făcut listele, fiindcă listele s-au făcut cu oameni din PNL și candidații sunt membri în PNL”, a spus Iohannis la ultima conferință susținută la Palatul Cotroceni.

Viorel Ilie nu este singurul traseist ajuns în PNL în ultimul timp. Toma Petcu, Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu sunt alte trei nume care au fost în guvernele PSD-ALDE și care acum se află pe lista PNL pentru parlamentare.

Sursa foto INQUAM / George Calin