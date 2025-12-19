Investitorii individuali din România devin tot mai rezervați în ceea ce privește perspectivele economiei locale. Conform sondajului eToro Retail Investor Beat pentru trimestrul al treilea, 70% dintre respondenți declară că nu sunt încrezători în evoluția economiei românești, în creștere față de 61% în trimestrul anterior.

Contextul economic actual, marcat de o creștere lentă, deficite bugetare ridicate și inflație persistentă, alimentează acest climat de neîncredere. Incertitudinea generată de reformele recente de reducere a deficitului și de majorarea taxelor este indicată drept unul dintre factorii principali care apasă asupra percepției investitorilor.

România continuă să aibă cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană și a evitat la limită un rating „junk” din partea S&P, în luna iulie. Comparativ cu trimestrul al doilea, ponderea investitorilor care afirmă că nu au deloc încredere în economie a crescut de la 18% la 27%, în timp ce procentul celor „nu deosebit de încrezători” a rămas constant, la 43% .

Sondajul indică și o deteriorare a percepției privind stabilitatea profesională. Doar 69% dintre respondenți se declară încrezători în siguranța locului de muncă, față de 77% în trimestrul precedent.

Pe generații, cele mai optimiste rămân persoanele din Generația Z (18–27 ani), cu un nivel de încredere de 79%. Urmează Millennials (28–43 ani) și Boomers (60–78 ani), ambii cu 68%, în timp ce Generația X (44–59 ani) înregistrează cel mai scăzut nivel de încredere, de 62% .

În paralel, încrederea în nivelul de trai continuă să scadă. Doar 63% dintre investitorii individuali români spun că sunt încrezători în veniturile și costul vieții, față de 73% în trimestrul anterior.

Și în acest caz, Gen Z se menține cea mai optimistă, cu 78%, urmată de Millennials (60%), în timp ce Generația X și Boomers se situează la același nivel, de 58% .

Incertitudinea globală, combinată cu situația economică internă și lipsa de claritate privind reformele bugetare, a dus la cel mai scăzut nivel de încredere în propriile portofolii de investiții (75%) de la începutul anului 2023.

Aproape jumătate dintre investitorii români (49%) dețin acțiuni locale, 40% au acțiuni străine, 50% investesc în criptoactive, iar două treimi păstrează numerar, inclusiv în conturi de economii .

Neîncrederea în economiile locale este vizibilă și la nivel internațional, însă România se află printre țările cu cele mai ridicate niveluri de pesimism. La nivel global, 52% dintre investitorii individuali spun că nu au încredere în economia țării lor.

În clasamentul pe state, 73% dintre investitorii francezi și 70% dintre cei români declară lipsă de încredere, urmați de cehi (62%), britanici (60%) și italieni și spanioli (59%). La polul opus, investitorii din Singapore (77%), Danemarca (72%) și Olanda (68%) manifestă cele mai ridicate niveluri de încredere .

Potrivit analistului eToro, Bogdan Maioreanu, combinația dintre inflația ridicată, incertitudinile globale și imaginea neclară a reformelor promovate de Guvernul Bolojan accentuează temerile investitorilor.

Scăderea bruscă a încrederii în venituri, costul vieții și siguranța locului de muncă reprezintă, în acest context, un semnal de avertizare pentru clasa politică, care este chemată să identifice rapid soluții credibile pentru corectarea deficitului bugetar și stabilizarea economiei românești .