Aceste investiții sunt parte a unei strategii mai ample de modernizare a sistemului de sănătate din România, cu scopul de a oferi servicii medicale de calitate superioară și accesibile pentru toți cetățenii.

Anul acesta au început lucrările la Spitalul Regional din Iași, o unitate spitalicească care va avea 850 de paturi, din care 101 de terapie intensivă, 20 de săli de operații și peste 70 de cabinete de ambulatoriu. Spitalul își va desfășura activitatea într-o clădire pe 9 niveluri, având peste 200.000 mp, cu un cost de peste 367 milioane de euro.

”După 15 ani, în sfârșit, chiar dacă avem și machete, și panouri, în schimb avem de această dată și un șantier în lucru în spate. După 15 ani, în sfârșit, s-au pornit cele trei spitale regionale. A fost o muncă de echipă și a agenției ANDIS, a domnului director și a Ministerului Sănătății și am reușit totuși să deblocăm, din punctul meu de vedere, cele mai importante investiții din dom eniul sănătății, cele trei spitale regionale, acesta de la Iași, cel de la Cluj și cel de la Craiova ”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la Iași.

Deși este un obiectiv important, deoarece spitalul regional va deservi pentru toate județele din regiunea Moldovei, este important de menționat că investiții în unități spitalicești se fac și în celelalte județe din regiune precum Bacău, Neamț sau Vrancea.

”Această construcție de care vor beneficia cele opt județe din Moldova, pentru că un spital regional de urgență oferă servicii de înaltă calitate pacienților dintr-o regiune, de asta se și numește așa, reprezintă un semn de interes și de respect pentru dezvoltarea serviciilor medicale în această regiune a țării, iar ceea ce am făcut noi în ultimii 2 ani-2 ani și jumătate a fost să încercăm să reducem decalajele în ceea ce privește accesul la servicii medicale de bună calitate, iar, în mod evident, zona Moldovei a fost vitregită, dacă vreți, în trecut. Acum, situația s-a schimbat radical, a fost săptămâna trecută la Vaslui, la Bârlad, am fost în județul Bacău, am fost în multe alte județe din vestul țării și lucrurile se schimbă cu repeziciune”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, la Iași.