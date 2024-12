Potrivit datelor, aceste rezultate bune s-au datorat realizării unor investiții importante. „Bilka a ajuns la nivelul actual în urma unor investiţii de aproximativ 100 de milioane de euro, bani veniţi din profitul reinvestit, fonduri europene, dar şi din diverse finanţări. De altfel, creşterea Bilka s-a bazat pe dezvoltarea de noi produse şi pe export, piloni pe care mizează şi în viitor” au declarat reprezentanții companiei.

Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2023?

În 2023, Bilka a raportat o cifră de afa­ceri de 1,2 miliarde lei (aproximativ 248 milioane euro), în creştere cu 7% faţă de anul precedent, şi un profit net de 119 milioane lei (aproximativ 24 milioane euro), potrivit datelor de la mfinante.ro, cu o marjă de profit net de 10%.

Compania Bilka a ajuns la nivelul actual în urma unor investiţii de aproximativ 100 milioane euro, bani veniţi din profitul reinvestit, fonduri europene, dar şi din diverse finanţări. De altfel, creşterea Bilka s-a bazat pe investiţii, pe dezvolta­rea de noi produse şi pe export, piloni pe care mizează şi în viitor.

Ce investiții ați realizat în ultimul an?

În ceea ce privește 2024, am continuat investițiile și dezvoltarea pe toate palierele de business. Am avut noi linii de producție care au fost contractate, instalate și puse în funcțiune pe tot parcursul anului 2024. Linii de producție atât în zona de produse cu utilizare industrială cum ar fi panourile termoizolante, linie ce urmează să fie instalată, cât și noi linii de țiglă metalică, sipcă de gard și produse pentru divizia de rezidențial.

Pentru 2025 expansiunea pe piețele externe rămâne parte principala din strategia Bilka, pe lângă investițiile în creșterea capacităților de producție, investiții care au ajuns să fie recurente pentru noi. La export avem planuri ambițioase de a deschide fabrici în regiuni benefice din punct de vedere economic sau de a achiziționa active. Zona de export are un potențial foarte mare. Noi am crescut exporturile la 40 de milioane de euro in 2023, de la 30 de milioane de euro în 2022. Și asta doar cu livrări din fabrica de la Brașov. Avem mai multe piste pentru a ieși cu o fabrică și în afară, sperăm ca planurile noastre să prindă contur în 2025. Pentru anul acesta ne-am bugetat pentru export o cifră de 50 de milioane de euro.

Cum vă selectați și fidelizați angajații?

Afacerile Bilka au crescut de la an la an, lucru care a dus și la creșterea vânzărilor și implicit a numărului de angajați. În prezent compania a ajuns la 800 angajați, dintre care mai bine de 100 au fost integrați în ultimul an. Anul acesta, s-au făcut angajări în aproape toate departamentele. Sunt echipe, care odată cu creșterea activității companiei și a investițiilor, cresc și ele.

În contextul instalării a noi linii de producție, dar și a creșterii volumului pe cele instalate in anii trecuți, estimăm că pana la final de an vom mai integra noi angajați.

În ceea ce privește recrutarea de forță de muncă vedem problemele din piață. Statisticile arată o creștere a vitezei cu care oamenii își schimbă locul de muncă, la cea mai mare rată observată în ultimele decenii. Unul din cinci lucrători se confruntă cu o schimbare în situația locului de muncă în fiecare an. Noi fiind în continuă dezvoltare, suntem într-un proces de recrutare constant. Astfel că reușim să ne acoperim nevoile fără a ajunge în situații limită.

Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

Privind spre viitor, sunt optimist cu privire la stabilitatea pieței românești. România se află pe o traiectorie promițătoare. Se înregistrează progrese semnificative față de ultimii ani, deși sunt încă aspecte ce necesită îmbunătățire. După o perioadă de stagnare și incertitudine, economia poate intra într-un nou ciclu susținut de creștere. Asta pentru ca încă sunt oportunități de business în toate domeniile.

Sunt conștient că avem un an electoral complicat, în care jumătate din populaţia lumii a mers si va mai merge la urne. Aceste alegeri vor da direcţia lumii pentru următoarea etapă. Dar luam în considerare doar scenariul în care rezultatele ne vor duce de partea buna a istoriei.

Consider că dacă vom avea o perioada stabila din punct de vedere fiscal. Nu vor fi adoptate noi modificări de impozitare sau taxare, putem vedea o evoluție pozitivă a economiei. Acest scenariu este bineînțeles dependent de evoluția economică și politică mondială. Depinde și de programele de investiții pe care le vom demara prin toate mijloacele posibile, finanțare de la stat, prin PNRR, fonduri europene sau private. Toate sursele de finanțare și investiții au un rol important. Scopul este de a susține evoluții pozitive a economiei țării în următorii ani.

Trebuie să exploatăm toate oportunitățile și posibilitățile din punct de vedere economic, social și politic. Scopul este de a duce economia într-o direcție mai bună. Investițiile sunt un instrument de creștere care s-a dovedit a fi eficient indiferent că vorbim de o țară, o companie sau un continent. În cazul României, investițiile trebuie să fie focusul principal. Sunt cele care pot contribui la accelerarea dezvoltării. Avem nevoie de investiții în toate domeniile, infrastructură, agricultură, educație, cultură, sport, forță de muncă. Toate pot contribui la un avânt economic și social.

Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

O să aleg un singur cuvânt care a fost definitoriu pentru evoluția companiei și echipei Bilka – Dezvoltare. Este cuvântul principal care face parte din fiecare discuție despre trecutul și viitorul Bilka.

Dezvoltarea companiei a stat mereu la baza acțiunilor. S-a centrat mereu pe o viziune strategică, bine ancorată în realitățile economice, în evoluția pieței, oportunitățile identificate și obiective bine stabilite pe termen scurt, mediu și lung. Bilka s-a dezvoltat în ritm accelerat în ultimii ani. A înregistrat creșteri record an de an, ajungând azi să fie între campionii business-ului românesc.