„De la preluarea guvernării am finalizat aproape 235 de kilometri. Am inaugurat primele loturi din Autostrada Moldovei. Am terminat drumul de mare viteză Craiova-Pitești. Am dat în lucru mai multe loturi din Autostrada de Centură a Capitalei, plus o secțiune din lotul patru al Autostrăzii Pitești-Sibiu și două loturi din Autostrada Transilvaniei. Am ajuns la un buget pe infrastructură de aproximativ şase miliarde de euro anual, care include și partea de fonduri europene și cofinanțarea din partea bugetului de stat”, a declarat premierul.