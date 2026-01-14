Banca Transilvania le recomandă utilizatorilor actualizarea constantă a aplicației, pentru a se asigura că folosesc cea mai recentă versiune a acesteia.

Cu BT Pay, utilizatorul aplicației are controlul deplin când vine vorba de bani, precum și acces la cele mai bune metode de a pune bani deoparte.

Poți economisi în lei, euro și dolari.

Ai dobândă fixă pe toată perioada.

Tu alegi perioada depozitului: o lună sau chiar 36, cu dobândă fixă pe toată perioada.

Ai nevoie doar de 100 lei sau 250 euro.

Pentru depozitele pe 2 sau 3 ani, dobânda se plătește anual direct în contul tău.

ZERO comision la deschidere sau la desființare.

Poți alege ca depozitul să ți se prelungească automat, dar și să ți se reinvestească dobânda.

Poți pune bani deoparte într-un cont de economii care are și dobândă.

Ai nevoie doar de 100 lei sau 100 euro să începi să economisești.

Ai control deplin asupra economiilor: depui și retragi bani oricând vrei tu.

Poți avea unul sau mai multe conturi, pe care le poți redenumi cum vrei tu (așa poate ți-e mai ușor să economisești) – de exemplu, Vacanță la ski – 2025.

Poți investi recurent.

Pui bani deoparte în timp ce faci cumpărături, cu pușculița ta digitală.

Alegi un multiplu de rotunjire și, pentru fiecare plată făcută cu cardul, suma plătită se rotunjește până la multiplul pe care l-ai ales și se depune în contul de economii Round Up, care are și dobândă. Hai să luam un exemplu: Ești în oraș și vrei să îți cumperi o cafea care costă 12,5 lei, sumele tale se vor rotunji așa, în funcție de multiplul ales de tine:

1 leu: ți se pun 0,5 lei în contul Round Up 5 lei: ți se pun 2,5 lei în contul Round Up 10 lei: ți se pun 7,5 lei în contul Round Up



Poți modifica oricând multiplul de rotunjire.

În continuare, piața financiară este inundată cu oferte agresive și insistente, care promovează investiții în acțiuni și pe platforme internaționale, însă deseori acestea sunt localizate în jurisdicții străine și insuficient reglementate, ceea ce le face nesigure.

Deseori, printre cei interesați de investiții, apar discuții despre așa zisele ”fashion stocks” – în realitate, ”momeli” menite să îi facă pe posibilii investitori să se arunce în angajamente de plată, fără nici o bază sigură.

O opțiune facilă și la îndemână sunt fondurile de investiții, accesibile direct în BT Pay, la un click distanță, în tab-ul “Investiții” al aplicației.

Astfel, investițiile se pot realiza rapid, intuitiv, 100% online, direct din aplicație, într-un cadru legislativ reglementat.

Clienții BT au nevoie doar de aplicația BT Pay instalată, iar procesul de înrolare este simplificat: totul se face online, fără să fie nevoie de o vizită la agenție pentru semnarea unui contract. Practic, investițiile devin accesibile oricui, direct din telefon.

La accesarea tab-ului de investiții, apare un ecran de unde se poate începe procesul de investiții. Clientul poate să selecteze unul din cele 14 fonduri de investiții disponibile, având diferite grade de risc și rezultate potențiale, în moneda dorită: RON, EUR sau USD.

Apoi urmează realizarea de operațiuni. Clienții vor putea să își vizualizeze fondurile deținute și vor avea la îndemână informații legate de monedă, randament, principalele dețineri ale fondului, prospecte sau tipul de investitor pentru care fiecare fond în parte.

În același tab de investiții din BT Pay, clienții vor putea să facă investiții și pentru termen mai lung, alegând fondurile de pensii private facultative. Au la dispoziție două fonduri de pensii private facultative, unul cu un profil investițional mai conservator și cu garanția că nu vor retrage mai puțin decât suma contribuțiilor și unul cu un profil investițional un pic mai dinamic, potrivit mai degrabă persoanelor mai tinere, care au un orizont de acumulare mai lung.

E cunoscut faptul că e recomandat să economisești în fiecare lună, pentru a avea un viitor financiar prosper, iar economiile merg mână în mână cu investițiile recurente. Clienții pot să își seteze recurența spre unul sau mai multe fonduri de investitii / fonduri de pensii private facultative, recurență care poate să fie oprită sau modificată, la fel de simplu, direct din aplicația BT Pay, oricând.