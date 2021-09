Situaţia epidemiologică din România se înrăutăţeşte de la zi la zi, în special în Bucureşti.

Luni, 27 septembrie, aproape jumătate dintre cazurile de COVID-19 înregistrate la nivelul României în ultimele 24 de ore au provenit din Capitală, respectiv 2.559 din totalul de 5.655 noi infectări.

Capitala va depăşi marţi, cel mai probabil, rata de incidenţă de 5 la mia de locuitori, având în vedere că datele prezentate luni indicau o rată de 4,95.

În acest condiţii, trebuie bucureştenii să se teamă deja de impunerea carantinei?

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, spune că o astfel de decizie nu va mai fi luată în Bucureşti.

Invitat în studiourile B1 TV, primarul general a spus că autorităţile locale din Capitală se subordonează efortului colectiv şi specialiştilor de la INSP, atunci când vine vorba despre aplicarea certificatului verde şi despre restricţii.

Nicuşor Dan a comentat şi criticile aduse de premierul Florin Cîţu Primăriei Generale a Capitalei.

Răspunsul lui Nicuşor Dan? Edilul spune că nu a dorit să intre într-o polemică cu premierul Ciţu sau cu coaliţia care-l susţine la Primăria Capitalei.

“Nu am vrut să intru într-o polemică cu premierul, am evitat în toate aceste luni de mandat să intru în vreo polemică cu coaliția care mă susține la Primăria Capitalei. Bineînțeles că avem discuțiile noastre uneori mai tensionate, dar eu consider că am câștigat alegerile în această coaliție și toate criticile vreau să le fac în cadrul intern.

Ca răspuns punctual: coordonarea întregii activități pe coronavirus revine CNSU, doctorului Arafat, care conduce CNSU. Noi am făcut tot ce a ținut de noi încă de când am preluat mandatul, din octombrie. Am avut și inițiative, de exemplu a detașat 200 de persoane la call center-ul de la Arena Națională. DSP nu avea locație, am oferit Arena Națională și am detașat medici de medicnă școlară care să răspundă la telefon. Am detașat oameni la ambulanță.

Tot ce a ținut de noi am făcut. Am ajuns la vreo 200.000 de persoane vaccinate de noi prin caravane, spitale, punctele de vaccinare pe care le am avut”, a mai declarat, luni, Nicuşor Dan.