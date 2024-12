Interzis în ziua de Crăciun

Crăciunul, una dintre cele mai îndrăgite sărbători din calendarul românesc, este învăluit în mister și spiritualitate, fiind marcat de o multitudine de tradiții și superstiții care își au rădăcinile în vremuri străvechi. În România, această zi nu este doar o comemorare a nașterii Mântuitorului Hristos, ci și o ocazie de a adresa urări de bine pentru anul ce urmează, prin obiceiuri care vizează prosperitatea, sănătatea și armonia familiei.

Bancnota sub fața de masă

Un obicei foarte răspândit în România este acela de a plasa o bancnotă sub fața de masă în ziua de Crăciun. Aceasta este considerată un simbol al stabilității financiare și al bunăstării pentru întreaga familie în anul ce vine. Mulți cred că acest gest atrage prosperitate și va aduce un an mai bun din punct de vedere material. În plus, o altă practică legată de bani spune că, pentru a asigura norocul și sănătatea, este bine ca persoanele să pună bani de argint în apa cu care se spală de Crăciun.

Masa de Crăciun

În ceea ce privește masa de Crăciun, aceasta trebuie să fie pregătită cu mare atenție, având pe ea alimente care simbolizează belșugul și sănătatea. Printre cele mai reprezentative simboluri se numără pâinea întreagă, colacul sau cozonacul, care sunt esențiale pentru a aduce prosperitate și armonie în gospodărie.

Merele în brad

Decorarea bradului de Crăciun este o tradiție de nelipsit, dar puțini știu că adăugarea unor mere roșii în ramurile acestuia are o semnificație aparte. Merele sunt simboluri ale sănătății și puterii, iar tradiția are rădăcini adânci în obiceiurile străvechi. Se spune că, prin așezarea unui măr roșu în brad, familia va atrage norocul și va fi protejată de rău pe tot parcursul anului ce vine.

Evitarea măturatului

Interzis în ziua de Crăciun. Una dintre cele mai cunoscute superstiții de Crăciun este aceea că nu trebuie să mături casa în ziua de Crăciun, deoarece se crede că acest lucru ar „alunga norocul” din gospodărie. Din acest motiv, pregătirile pentru sărbători trebuie finalizate înainte de Ajun, iar curățenia generală să fie făcută cu mult înainte de a începe festinul. De asemenea, se spune că ridicarea mesei de Crăciun înainte ca toți membrii familiei să fi terminat de mâncat poate aduce discordie în familie și ar putea semnifica o despărțire sau o separare a celor dragi.

Primul colindător

O tradiție mai puțin cunoscută, dar respectată în multe colțuri ale țării, este legată de primul colindător care intră în casă. Se crede că acesta trebuie să fie un bărbat, iar dacă este o femeie, ar putea aduce ghinion. Această superstiție provine din vechile credințe care considerau că bărbații aduc stabilitate și protecție în familie, iar prezența lor la începutul colindelor este un semn de bun augur pentru casa respectivă.

Usturoiul, protectorul casei

În unele zone din Maramureș, usturoiul joacă un rol important în ritualurile de protecție de Crăciun. Se crede că acesta alungă spiritele rele și protejează gospodăria de forțele malefice. De aceea, tradiția spune că trebuie să se ungă ușile grajdului și animalele cu usturoi pentru a le proteja de rele. De asemenea, oamenii se ung cu usturoi pe frunte, spate și coate pentru a se ferească de orice nenorociri.

Lumânarea aprinsă

O altă practică religioasă, dar și simbolică, este aprinderea unei lumânări în ziua de Crăciun. Aceasta simbolizează lumina divină care vine în lume prin nașterea lui Hristos și se crede că protejează familia de rău. Lumânarea trebuie lăsată să ardă până la capăt, iar dacă acest lucru se întâmplă, familia va fi binecuvântată pe tot parcursul anului ce urmează.

Toată familia la masă

În unele regiuni din România, există superstiția conform căreia la masa de Crăciun nu trebuie să lipsească niciun membru al familiei. Se spune că, dacă cineva lipsește de la masă, acea persoană va fi separată de familie pentru tot restul anului. Tradiția mai spune că fiecare membru al familiei trebuie să guste din toate felurile de mâncare pregătite pentru sărbătoare, astfel încât fiecare să aibă parte de belșug și de noroc.