Horoscop de Crăciun. Zodia care trebuie să evite subiectele spinoase

BERBEC Ziua de Crăciun, una din zilele favorite din an ale tuturor semnelor zodiacale pare să vină, în acest an, cu multe surprize plăcute pentru tine. Conjunctura indică o zi armonioasă, alături de cei dragi, cu zâmbete și voioșie multă, belșug sub bradul și pe masa de Crăciun și multe promisiuni și planuri pline de speranță pentru Anul Nou. Nu exagera, totuși cu cârnații și caltaboșii sau, măcar, bea un Calvados, un digestiv, sau ia un Triferment.

TAUR Ziua de Crăciun, Ziua Sfântă a Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos pare să te regăsească pe drumuri, probabil între vizite. Ca în fiecare an, pari să-ți dorești să împaci pe toată lumea, cu brațele pline de cadouri, care mai de care mai interesante. Bine faci, bine găseşti! Posibile disensiuni dimineaţa, mai ales dacă e vorba despre un semn de Foc, care pot fi evitate prin amânarea unor discuții pentru o zi mai puțin festivă.

GEMENI În mod ideal, chiar dacă este Crăciunul, pare că ai dori să-ți petreci cea mai mare parte a timpului în bucătărie, gătind mâncăruri delicioase tradiționale, de iarnă. Este exact ceea ce ai de gând să faci. Poți să te ocupi de decorarea mesei, torni în pahare cele mai alese licori și îi aduci pe toți împreună. Se pare, însă, că ai putea avea de suferit din cauza vremii în schimbare, dar cel mai probabil o să bravezi că nu-ţi pasă.

Horoscop de Crăciun. Zodia care trebuie să evite subiectele spinoase

RAC Astăzi, în Ziua Sfântă de Crăciun, stelele par să te găsească un pic descurajat, un pic mai trist decât prevede legea, cum se spune astăzi. Totuşi, prietenii par să te ajute, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Poți să ai sentimente puternice față de o persoană pe care e posibil să o fi cunoscut de curând, dar nu-ți pierde cumpătul, toate la timpul lor. Pentru familiști se anunță un Crăciun pe sufletul tău de răcușor sentimental.

LEU Conjunctura astrală indică faptul că n-ar fi cazul să-ți faci planuri prea mărețe pentru această zi de Crăciun, pari să fii cu bateriile energetice un pic cam prea consumate, după potențialul tur de forță din ultimul timp. Așa că pregătește să petreci cu ai tăi, cei mai apropiați, să te trezești târziu și să te duci devreme la culcare, lasă Sărbătoarea să-ți tihnească și să meargă la casa sufletului!

FECIOARĂ Climatul relațional al zilei de Crăciun promite a fi tensionat și-ți poate lipsi moderația în interacțiunile de astăzi. Excesele culinare și bahice și mesele mai mult sau mai puțin forțate, în familia extinsă, s-ar putea să nu te ajute la gestionarea emoțiilor. În loc să-ți dorești să-ți impui ideile și convingerile cu orice preț, mai bine ar fi să rămâi în defensivă, să eviți subiectele spinoase și să aștepți să vezi cum evoluează situația.

Horoscop de Crăciun. Zodia care trebuie să evite subiectele spinoase

BALANŢĂ Dimineața zilei de Crăciun ar trebui să-ți aducă pe buze zâmbetul copilăriei, ca în fiecare an, permite-ți să fii un pic melancolic, doar azi…Energiile zilei îți pot crește încrederea în tine, influențele planetelor generează o atracție puternică pentru cei din jurul tău. Prin satisfacția pe care o oferi celor din jur poți culege cea mai mare împlinire, astăzi.

SCORPION Conjunctura astrala a zilei de miercuri, ziua Sfântă de Crăciun, poate induce un climat constructiv care poate provoca uneori conflicte sau controverse dure. Vitalitatea pare să-ți fie restaurată, însă pare să existe riscul de a-ți supraestima energia și deci de a comite excese dăunătoare în ceea ce privește apetitul, diversele activități sau accesele tale de îndrăzneala spontana, care se pot transforma în imprudență.

SĂGETĂTOR Nu te pierde prea mult în gândurile tale, în Ziua Nașterii Mântuitorului. Tulburările emoționale pe care e posibil să le trăiești pare că te-au obosit mult. Ține-te ocupat, astăzi, ca să te poți bucura, în pace, alături de cei dragi. Oferă-te să pui masa, să duci oamenii acasă cu mașina după ospăț, fă-te util! Îi poți surprinde plăcut pe cei dragi, care-ți pot revedea latura ta generoasă și darnică. Pe seară, un film tematic te poate ajuta la detensionare.

Horoscop de Crăciun. Zodia care trebuie să evite subiectele spinoase

CAPRICORN Luna promite câteva ore foarte prietenoase și calde cu familia, de Ziua Nașterii Mântuitorului, dar și cu unele stări de spirit puțin mai schimbătoare sau cu unele povești de familie complicate de emoții debordante. Lucrurile pot sări puțin calul, în zilele de sărbătoare, după perioade aglomerate și pline de presiune. Dar nu-mi fac grji, tu ca un semn de pământ așezat și diplomat, ar trebui să poți face față cu brio tuturor situațiilor. Știi cum se zice: post-apocaliptic vor supraviețui sigur două categorii de ființe: gândacii de bucătărie si… Capricornii!

VĂRSĂTOR În ziua de Crăciun, pari să-ți dorești, în primul rând, să fii de ajutor celor din jur. Îi poți vizita pe cei mai în vârstă sau, dimpotrivă, pe mezinii familiei, care, cu siguranță se vor bucura de atenția ta. Simțul tău practic și dorința ta de întrajutorare, te pot aduce la un nivel superior în stima celor dragi, astăzi. Compania ta poate fi dintre cele mai plăcute, poți face tot posibilul să fii pe placul celor dragi și să te faci indispensabil.

PEŞTI De Ziua Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos pari să ai o zi dominată de emoții, spune conjunctura astrală. Pare că poti simți orice sentiment la o intensitate de o sută de ori mai mare decât de obicei. Această perioadă a anului pare că te îngrijorează puțin. Nu ceda gandurilor dăunătoare care-ti pot da târcoale, lasă vechile răfuieli deoparte și concentrează-te pe prezent, pe ce e frumos și strălucitor în jurul tău. Trece-ți sentimentele prin filtrul rațiunii, poți obține o analiză mai bună a situației.