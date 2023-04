Carnea de pui conține mai puține grăsimi saturate decât carnea roșie, mai ales dacă pielea a fost îndepărtată și în funcție de metoda de preparare.

De asemenea, are mai puține calorii pe suta de grame, decât carnea de vită, pieptul de pui având aproximativ 122 calorii la 15,81 grame, față de aceeași cantitate de mușchi de vită care are 180 calorii. În plus, puiul este bogat în proteine, niacină, seleniu și fosfor, potrivit Vegnews.

La începutul secolului al XX-lea, puiul era consumat în principal primăvara, după eclozarea ouălor. Consumul cărnii de pui a devenit mai popular în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când carnea de vită și porc erau raționalizate. Abia în anii ’50- ’60, odată cu industrializarea producției de carne și eficientizarea genetică a puiului, acest tip de carne a început sa fie inclus mai mult în dietele de zi cu zi ale oamenilor.

Este sănătoasă carnea de pui, așa cum se spune?

Carnea de pui este suficient de sănătoasă și hrănitoare pentru a-și justifica statutul de proteină populară? Potrivit unui studiu publicat în Jurnalul American de Nutriție Clinică, atât carnea roșie, cât și carnea albă de pui cresc colesterolul LDL (cunoscut sub numele de „rău”) aproximativ la fel de mult. O îngrijorare suplimentară o reprezintă agenții cancerigeni asociați cu puiul, în special PhIP, legat de cancerul de sân, prostată și alte tipuri de cancer detectate în toate probele de pui testate. Potrivit unui alt studiu, carnea de pui este responsabilă pentru cele mai multe focare de boli de origine alimentară, iar infecțiile cu campylobacter și salmonella sunt cele mai numeroase.

Este mai bun puiul vegan?

Având în vedere toate acestea, poate e timpul să luați în considerare versiunile pe bază de plante pentru a înlocui puiul din dietă. Cu profiluri similare de aromă și textură, puiul vegan este plin de proteine, dar fără colesterol, antibiotice, E. coli și alte amenințări pentru sănătate. În plus, este bogat în fibre, care lipsesc complet din alimentele de origine animală, cu antioxidanți și protecție împotriva bolilor de inimă, accident vascular cerebral, diabet de tip 2 și anumite tipuri de cancer.

De ce e bine să mâncăm carne de pui

Carnea de pui este săracă în grăsimi și calorii și bogată în proteine, ceea ce o face ideală pentru menținerea greutății. În plus, este bogată în nutrienți și vitamine esențiale. Cu o listă întreagă de moduri în care putem găti carnea pui, a devenit aproape nelipsită din meniul săptămânal.

Este o sursă de proteine

Dacă sunteți în căutarea unei surse grozave de proteine ​​slabe, cu conținut scăzut de grăsimi, carnea de pui este cea mai bună opțiune. Proteina din pui ajută la creșterea și dezvoltarea mușchilor și ajută la menținerea unei greutăți corporale sănătoase, ajutând la pierderea în greutate.

Un antidepresiv natural

Ca și curcanul, puiul are un conținut ridicat de aminoacid numit triptofan, care oferă acel sentiment reconfortant după ce am mâncat supă de pui. Consumul de carne de pasăre crește nivelul de serotonină din creier, îmbunătățește starea de spirit și ajută la un somn mai bun.

Stimulează metabolismul

Vitamina B6 (sau vitaminele din complexul B) încurajează enzimele și reacțiile celulare metabolice. Asta înseamnă că un consum regulat de carne de pui menține vasele de sânge sănătoase, un nivel ridicat de energie, ajutând metabolismul să ardă caloriile, astfel încât să puteți să aveți o greutate normală.

Bogat în niacină și fosfor

De asemenea, puiul este bogat în niacină, un tip de vitamina B care protejează împotriva cancerului și a altor forme de daune genetice. Puiul este, de asemenea, bogat în fosfor, un mineral esențial care susține sănătatea dinților și a oaselor, precum și funcția rinichilor, ficatului și a sistemului nervos central.