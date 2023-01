Astăzi, Cătălin Măruță a suferit o intervenție chirurgicală de ligamente încrucișate la genunchi, iar soția sa, Andra, i-a fost alături tot timpul. La scurt timp după ce a ieșit din operație, i-a anunțat pe prietenii săi virtuali că se simte bine printr-un story postat de Facebook, în care apare alături de artistă.

Cătălin Măruță se simte bine după operație

„Gata, pacientul a supraviețuit, și vă mulțumesc mult pentru mesaje. M-a așteptat și asistenta mea personală.”, a spus prezentatorul TV.

„Aici sunt. A ajuns în sfârșit, e totul în regulă, se simte bine. I-a căzut puțin vocea, așa se întâmplă de la anestezie, așa mi s-a întâmplat și mie atunci, dar…”, a spus cântăreața.

„Ideea e că am fost live pe parcursul întregii operații, am stat de vorbă cu doctorul Ionuț Codoreanu. Live, adică nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul Ionuț Codoreanu, genial omul, cu echipa de acolo, și povestea ce se întâmplă, și am văzut toată intervenția.”, a povestit Cătălin Măruță

„Important e că a ajuns în salon, că e bine. Vă mulțumesc pentru mesaje, că eu am fost cea care…”, a adăugat Andra.

„Și eu vă iubesc mult și vă mulțumesc pentru toate mesajele, pe cuvânt, tati, că…”, a spus Cătălin Măruță.

„Am fost aici și am primit foarte multe mesaje”, a mai spus Andra.

„Nu, dar mi-am dat seama cât de mult contează aceste mesaje, pe care le primești.”, a adăugat prezentatorul TV.

Prezentatorul TV le-a mulțumit fanilor săi pentru susținere

„Exact asta spuneam, dar s-a întrerupt. Mi-am dat seama cât de importante sunt mesajele de la voi , și cât de mult pot să îți ridice moralul, așa că vă mulțumesc mult de tot. Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă. Am citit cât de mult am putut, și la postare și la filmulețul pe care l-am postat.

Dar v-am spus, cu asistenta mea aici și cu mesajele voastre, pentru că am citit pe Facebook cât de mult am putut și chiar îți dau o energie aparte mesajele astea. Vă mulțumesc mult de tot, chiar vă mulțumesc mult, mult de tot și…”, a spus el.

„Doamne ajută!”, a adăugat Andra.

„Doamne ajută. Foarte interesant să-ți vezi operația live, adică în timp ce se face operația, tu să te uiți acolo și să nu simți absolut nimic.”, a spus Cătălin Măruță.

„Copii abia așteptau să vorbească cu tine.”, a mai spus Andra.

„Da, am vorbit și cu Eva și cu David, au terminat la școală și a fost fain!”, a răspuns prezentatorul TV.

„Vă pupăm și vă mulțumim!”, a spus artista.

„Iar acum mă uit la…”, a mai adăugat Cătălin Măruță.

„Emisiunea ta!”, a încheiat Andra.