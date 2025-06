Potrivit lui Alexandrov, Elena Udrea a fost transportată de urgență la spital după ce a acuzat dureri abdominale puternice, în cursul dimineții. Medicii au diagnosticat-o cu colecistită acută liziatică, o afecțiune ce putea avea urmări fatale. Specialiștii au decis să intervină chirurgical imediat, pentru a preveni complicații serioase.

Adrian Alexandrov a precizat că a discutat cu medicul care a efectuat intervenția, iar acesta l-a asigurat că operația a decurs foarte bine. Fostul ministru se afla în acel moment sedată și se odihnea, iar Alexandrov spera că, până seara, va reuși să vorbească cu ea la telefon.

„Tocmai ce am schimbat câteva cuvinte cu domnul doctor de la Spitalul Județean. A zis că operația a decurs foarte bine și că, momentan, fiind sedată, așteaptă să se trezească, se odihnește și sper ca în seara aceasta să mă pot auzi cu ea la telefon”, a declarat el pentru România TV .

Întrebat dacă Elena Udrea se află la terapie intensivă, Alexandrov a confirmat, menționând că operația fusese realizată cu puțin timp în urmă. El a mai spus că a reușit să vorbească cu Udrea înainte de intervenție pentru doar câteva minute, deoarece aceasta avea dureri puternice, dar a ținut neapărat să audă vocea fiicei sale.

Partenerul Elenei Udrea a oferit și o cronologie a evenimentelor. El a povestit că, în jurul orei 5:30 dimineața, a fost apelată ambulanța pentru a o transporta pe Udrea din penitenciar la spital, din cauza durerilor severe. La ora 9:00, Alexandrov a fost anunțat de avocații acesteia că starea ei este îngrijorătoare.

Ulterior, a primit și mesaje de la jurnaliști, realizând că situația este serioasă. La ora 11:00, a fost contactat de reprezentanții penitenciarului, care i-au confirmat transportul de urgență la spital, iar în jurul orei 14:00, a fost din nou sunat cu noi detalii.

În urma discuțiilor cu medicul curant, dr. Toma Sebastian, Alexandrov a aflat că, dacă intervenția nu ar fi fost efectuată în timp util, viața Elenei Udrea ar fi fost pusă în pericol. El a ținut să îi mulțumească public doctorului, lăudându-i conduita profesională și decizia rapidă de a o opera fără întârziere.

„Având în vedere că operația a fost făcută în urmă cu puțin timp, da. Înainte de operație m-a sunat, am apucat să vorbim cam 3 minute, nu am putut vorbi mult pentru că avea dureri, dar a dorit să îi audă vocea fetiței, am schimbat câteva cuvinte și a intrat în operație.

Firul evenimentelor a arătat cam așa: la 5 jumătate dimineața a fost sunată ambulanța pentru a veni la penitenciar și a o lua, deoarece acuza dureri foarte mari, grave. Eu, la ora 9 dimineața, am primit un mesaj de la avocatul Elenei și de la avocată, care mi-au spus că nu se simte foarte bine și mi-au explicat despre ce este vorba. La fel și câțiva oameni de presă, am primit mesaje, mi-am dat seama că se întâmplă ceva.

Am aflat că a fost dusă la spital, la ora 11 m-au sunat de la penitenciar și mi-au spus că, în urma durerilor pe care le avea, a fost transportată la spital, iar mai târziu, în jurul orei 2, m-a sunat din nou.

În urma discuției purtate cu domnul doctor Toma Sebastian, căruia doresc să îi mulțumesc pe această cale pentru că a avut o conduită de aplaudat, eu l-am întrebat ce se întâmpla în cazul în care nu ar fi ajuns la spital să facă operația. Înțeleg că sunt situații care se pot termina și cu deces, motiv pentru care el a decis să o opereze astăzi, să nu mai aștepte”, a explicat Alexandrov.