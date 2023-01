Vestea dimineții despre Cătălin Măruță! Anunțul cumplit despre vedeta Pro TV

Cătălin Măruță a publicat pe contul său de Facebook un mesaj prin care spune că va lipsi pentru o perioadă de pe micile ecrane. Vedeta de la Pro TV spune că de 16 ani nu a lipsit de la emisiunile pe care le face, cu toate că au existat momente când nu i-a fost deloc ușor.

„Selfie in care vă mulțumim pentru mesajele de susținere! Pentru că stiți cum e … viața ne rezervă tot felul de surprize: fix când ne așteptăm mai puțin ritmul se întrerupe brusc! In aproape 16 ani, de când am început emisiunea pe ProTv, nu am lipsit deloc, chiar dacă au fost momente sau zile in care nu mi-a fost ușor”, își începe soțul Andrei mesajul.

Cătălin Măruță își iubește extrem de mult meseria

Vedeta de la Pro TV a mai spus că nu regretă că nu a lipsit de la emisiunea sa, subliniind că îi place foarte mult ceea ce face și colegii din platou.

„Privind în urmă, nu regret deloc. Când îți iubește meseria și colegii, când ești pasionat de ceea ce faci, dai 200%”, spune acesta.

Motivul pentru care nu va apărea pe micile ecrane pentru o perioadă

De asemenea, în mesajul de pe rețelele de socializare, Cătălin Măruță spune că a venit momentul să ia o pauză din cauză că va suferi o operație de ligamente încrucișate la genunchi.

„Acum însă iau o pauză scurtă pentru o operație de ligamente incrucișate la genunchi. Va fi inedit să fiu telespectator, dar pe de altă parte fiecare experiență trebuie trăită și luată așa cum este. Urați-mi succes!”, a mai spus acesta.

Fanii i-au urat multă sănătate

Mesajul publicat în mediul online, alături de care a pus și două poze cu copiii săi și cu Andra, a strâns mii de aprecieri și de comentarii. Majoritatea fanilor care îi urmăresc activitatea în mediul online i-au urat multă sănătate.

„Ma emotioneaza mesajele si sustinerea voastra! Chiar conteaza in aceste momente si va multumesc…”, a fost mesajul lui Cătălin Măruță cu privire la comentariile lăsate de fani.

Adela Popescu îi va lua locul la Pro TV

Marți, 10 ianuarie, în timpul emisiunii, Cătălin Măruță i-a anunțat pe telespectatori că nu va mai fi LIVE pentru o perioadă, din cauza unei intervenții pe care o va avea zilele acestea.

„Sunt programat să fac o operație de ligamente încrucișate. Voi lipsi o perioadă de la emisiune. Problema mea este de la niște ligamente încrucișate rupte. De obicei, le rup oamenii care fac sport de performanță. Numai că la mine s-a întâmplat pur și simplu. S-a întâmplat în vacanța de vară, mă jucam cu fiul meu pe plajă. M-a prins piciorul pivotat, neîncordat, m-a lovit un val foarte puternic și mi-a rupt ligamentele încrucișate. Va trebui să mă operez”, a explicat Cătălin Măruță.

De joi, 12 ianuarie, Adela Popescu va prezenta emisiunea La Măruță.

„Știu ce înseamnă să ai zi de zi emisiune live, așa că nu aveam cum să nu-i sar în ajutor colegului Măruță, mai ales că noi am mai trecut prin momente dificile, în anii trecuți, când ne-am susținut la emisiuni. Sănătatea este pe primul lor, așa că îi transmit lui Cătălin toate gândurile mele bune, să aibă o recuperare ușoară și să nu-și facă griji pentru că voi ține ștafeta ridicată în emisiune. Mă bucur sincer că mă voi reîntâlni cu telespectatorii PRO TV și îi aștept, începând de joi, La Măruță”, a declarat Adela Popescu.