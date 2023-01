Această veste a șocat showbiz-ul românesc! Francisca Dulceanu a anunțat că a divorțat de soțul ei, luptătorul de MMA Bogdan Lățescu.

Cântăreața a spus că divorțul a fost unul ambiabil, și a avut loc în urmă cu câteva luni la notar. Cei doi nu mai locuiesc împreună din luna septembrie, iar ea se află în posesia certificatului de separare.

„Eu din septembrie nu mai locuiesc cu el. Am depus actele de divorț din luna septembrie. Divorțul e făcut la ora asta, actele sunt făcute, am semnat tot, s-a făcut amiabil tot”, a declarat Francisca.

Cântăreața a clarificat motivele despărțirii

Într-un timp, presa a speculat că frumoasa brunetă ar fi avut o relație cu TJ Miles, iar acest lucru a dus la ruptura dintre ea și soțul ei. Francisca a decis să clarifice motivul pentru care s-a despărțit de Bogdan.

„A fost o relație frumoasă. Bogdan e un om minunat, pe care îl voi iubi si aprecia toată viața. El a ajutat la Francisca de astăzi. Nu a mai mers din multe motive. Ruptura s-a produs în timp și chiar mă întreb dacă am procedat corect că am tăcut de când s-a produs ruptura. Așa am știut eu să gestionez situația în momentul respectiv. Îmi e greu să vorbesc despre asta. Sunt multe amintiri. Pentru aceste amintiri ne-am gândit foarte mult”, a spus cântăreața în cadrul emisiunii „La Măruță” de la Pro TV.

„Businessul il ținea pe drumuri, ceea ce fac eu mă ținea pe drumuri. Noi făceam un real efort să fim în locurile acelea împreună. Sunt chestii care nu sunt grave, dar prin care trece orice cuplu. Din orgoliu poate am băgat lucruri sub preș, poate nu am vorbit cât trebuia să vorbesc”, a adăugat ea.

„Nu a fost vorba de infidelitate!”

Totodată, Francisca neagă vehement că ar fi fost vorba de o infidelitate.

„De multe ori am pus cariera pe primul loc. Poate că am făcut compromisuri și am renunțat la anumite lucruri in familie, de a petrece timpul cu ei, de a petrece concedii în familie. Poate că am supus și familia la o presiune pe care nu trebuia să o supun. Ai mei suferă foarte mult în momentul acesta. Noi inclusiv ieri am mâncat la aceeași masă. Între noi nu a fost o ruptură violentă. Dacă era așa, nu era un divorț amiabil. Nu a fost vorba de infidelitate!”, a spus artista.

Francisca Dulceanu și Bogdan Lățescu au fost împreună timp de 10 ani, dintre care patru au fost căsătoriți. Cei doi s-au cunoscut într-o sală de sport, pe când ea avea doar 18 ani, iar el 28. Nunta a avut loc în 2019, la Botoșani, unde au avut peste 500 de invitați.