Meghan Markle și Prințul Harry, în pragul divorțului?

Meghan Markle și Prințul Harry, în pragul divorțului? Fosta actriță a discutat despre relația sa cu soțul ei, subliniind că aceasta este mai solidă ca niciodată.

Ducesa de Sussex a mărturisit că prințul Harry o sprijină în totalitate și este extrem de mândru de implicarea ei în noile proiecte, printre care se numără brandul de lifestyle As Ever și seria ei de pe Netflix, With Love, Meghan.

„Soțul meu m-a cunoscut când aveam blogul «The Tig», acum inexistent, și văd acea sclipire în ochii lui atunci când mă vede revenind la ceea ce făceam când ne-am întâlnit prima dată. E aproape ca o perioadă de lună de miere din nou, pentru că este exact ca la început, când mă urmărea scriind, editând newslettere și fiind atentă la fiecare detaliu”, a declarat ea într-un interviu pentru revista People.

Meghan Markle a amintit că, odată ce a devenit membru al familiei regale, a fost nevoită să renunțe la blogul său și la contul personal de Instagram. Totuși, ea a subliniat că nu regretă această alegere.

„Iubeam «The Tig», dar cu siguranță îmi iubesc soțul mai mult. A fost o alegere pe care am făcut-o la momentul respectiv și nu aș schimba nimic”, a spus ea.

Nu doar Meghan Markle a respins zvonurile despre o posibilă despărțire. La un eveniment organizat de New York Times în cadrul Summitului DealBook 2024, prințul Harry a discutat despre speculațiile frecvente legate de viața lor personală.

„Se spune că ne-am mutat de 10-12 ori și că am divorțat de tot atâtea ori. Este greu să mai țin pasul cu aceste zvonuri, dar cel mai bine este să le ignori”, a afirmat el.

Prințul Harry a oferit și un comentariu despre cei care răspândesc astfel de zvonuri, exprimându-și compasiunea față de aceștia, considerând că își formează așteptări care nu se împlinesc.

Netflix a lansat recent „With Love, Meghan”

Amintim că pe 4 martie, Netflix a lansat „With Love, Meghan”, un serial de opt episoade în care Meghan Markle își împărtășește amintiri din copilărie și momente intime din viața sa. Prin acest serial, Meghan a dorit să ofere publicului o perspectivă autentică asupra vieții sale, dincolo de controversele care au marcat începuturile relației sale cu prințul Harry.

Ajunsă la 43 de ani, fosta actriță și-a amintit cum a crescut ca un „copil cu cheia de gât”, petrecând serile între mese rapide de fast food și cine în fața televizorului, urmărind „Jeopardy”. De asemenea, ea a vorbit despre dinamica familiei sale și despre impactul profund pe care aceasta l-a avut asupra sa. Mai multe puteți citi aici.